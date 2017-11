Un personaje de la trilogía original no aparecerá en ‘Star Wars: The Last Jedi’. A unas semanas del estreno de la película, se reveló la ausencia de una recordada figura. ¿De quién estamos hablando? De ‘Lando Calrissian’, el amigo de ‘Han Solo’, interpretado en los primeros filmes por Billy Dee Williams, y por Donald Glover en la precuela, que aún no ha sido estrenada. Según informó el director de esta película, Rian Johnson en conversación con Entertainment Weekly, el personaje nunca estuvo en sus planes para que formara parte de esta entrega.

“No quiero que los fans abandonen la esperanza, pero no, no está en la película y nunca fue algo sobre lo que se pensase. Quiero decir, me encantó ese personaje. Hubiese sido divertido verle, pero no es algo que haya tenido su lugar en la historia”.