Próximos a la recepción y entrega de dos importantes obras viales, la Doble Vía de la Avenida Centenario del 0 al km. 5 y la Pavimentación de la Carretera Federico Basadre del 5 al 15, sugiere la necesidad de ver como se encuentra la seguridad vial. En este escenario dos instituciones públicas tienen que jugar un rol muy importante, nos referimos al Gobierno Regional de Ucayali (GRU) y la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (MPCP), ya que uno recibiera la obra y le entregará a la otra. ¿Cómo se tocará el correcto uso vehicular de estas vías? ¿Están preparados o capacitados los choferes de vehículos mayores y menores para transitar estas vías? ¿Cómo se dirigirá el transito? ¿Cómo se difundirá el uso correcto de los puentes peatonales? Entre otras, son preguntas que requieren claras respuestas.

Se conoce que la ejecución de la Doble Vía del 0 al 5, está a cargo del Gobierno Regional de Ucayali y se encuentra en etapa de entrega y levantamiento de observaciones. Al fi nal será recepcionada y entregará a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (MPCP). En tanto, la obra del 5 al 15 de la Carretera Federico Basadre, es ejecutada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional. Esa obra está concluida, y se está realizando la inspección con personal técnico de Provías para su recepción. Eleuterio Pérez Sagástegui, director de Transportes de Ucayali, informó que la Seguridad Vial en el caso del 0 al 5, la MPCP la regula, ya tiene conocimiento pero no puede entrar hasta que se le entregue la obra, pero ya se viene coordinado y la vía se usa con normalidad.

“Al inicio en las vías adyacentes circulaba en doble tránsito, pero se mejoró y hoy se circula en un solo carril. Estaría faltando que los vehículos menores no autorizados como los motocarros y motos dejen de circular por la vía principal y usen las adyacentes; creo que se mejorará poco a poco”. Pero en la carretera del 5 al 15 es más difícil, ya que aún está en ejecución y ahí el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es más reacio y hay que ir a hacer las coordinaciones en Lima. Pero si se va continuar con el tema de la educación en seguridad vial, “eso va ayudar”, aseveró.

PROBLEMAS PRESENTADOS DEL 5 AL 15 Existen problemas, desde el km. 9.5 al 15, porque la obra no se actualizó de acuerdo a los requerimientos, el expediente técnico lo consideró como zona rural, y desde ese tramo no hay puentes peatonales, no hay ingresos a las calles, no hay vías adyacentes en ambos lados. Tal como si tiene del 5 al 9.5.

“Ahí hay problemas, la población está pasando sobre las vallas peligrando su vida. Esto informó el GRU a través de un informe a Provías Nacional, y nos contestó que se debe terminar la obra, se debe recepcionar y, luego se intervendrá cuando este en operatividad”. “Eso no puede esperar porque el peligro está latente, ya intervino la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. El GRU elaboró y aprobó un expediente técnico para instalar semáforos en 6 puntos de los más críticos, para evitar accidentes. Pero Provías respondió igual, así que veremos otras instancias”.

PROVIAS NACIONAL EN PUCALLPA Precisó que el problema es que no existe aún la ofi cina de Provías Nacional en Pucallpa, pero ya se hizo las gestiones, y se ha contratado un local para Provías Nacional y Provías Descentralizado, es decir para el MTC, el local está ubicado en el jirón Tacna 140. “Se han hecho las adecuaciones y esperamos que Provías Nacional se instale en diciembre, ese es nuestro propósito, cosa que cuando se hagan los reclamos vayamos directamente a esta ofi cina y no tengamos que ir a Huánuco o Lima , para hacer y concretar más rápido los trámites”.

USO DE LOS PUENTES PEATONALES “Esto es un tema cultural ya que es algo nuevo y la gente no está acostumbrada a usarlos. En los colegios se está dando la información y se hará una difusión más amplia sobre el uso de los puentes peatonales en el Concejo de Seguridad Vial “Pido a la población no crucen por las vía, sino que utilicen los puentes y no corran el riesgo de sufrir algún accidente de tránsito, porque la carretera del 5 al 15 es una vía rápida donde los vehículos van a gran velocidad, porque precisamente es una autopista”. El funcionario informó que ha coordinado con la Policía Nacional del Perú, para que ayude en la sensibilización del uso de los puentes peatonales. Además coordinó para que intervengan los lugares críticos de tránsito en horas puntas.

LOS CHOFERES RECIÉN SERÁN CAPACITADOS La Dirección de Transportes y Comunicaciones de Ucayali, que es la encargada de emitir y revalidar licencias de conducir a vehículos mayores (cuatro ruedas), indicó a Ímpetu que gran parte de los choferes que anteriormente sacaron su licencia no están capacitados en el uso de estas vías. “Hay muchos conductores que desconocen la utilización las autopistas (del 5 al 15), ya que es la primera que tenemos esto en la región, pero poco a poco se mejorará como tiene que ser”, refirió Eleuterio Pérez Sagástegui, director de Transportes de Ucayali. Lamentó que anteriormente se emitieron licencias con conocimientos muy básicos y los exámenes no fueron muy rigurosos, y no se tomó de mucha importancia el tema. Pero hoy se implementó al examen escrito una capacitación previa con charlas de conocimiento y seguridad vial. Además dijo que en las escuelas de choferes debe impartirse este conocimiento a los que quieran adquirir o revalidar su brevete. Pero a partir de diciembre el examen será obligatorio en la Dirección de Transportes y esto mejorará el tema de seguridad vial. ALI RODRIGUEZ