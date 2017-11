Con los días contados como gerente general de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo S. A. (EMAPACOP SA.), se encuentra Arturo Daniel Colchado Bolívar, tras el anuncio del alcalde Antonio Marino Panduro, que aseguró pedirá su cambio. “Si hemos analizado, defi nitivamente lo vamos a pedir en Lima”, respondió el alcalde provincial de Coronel Portillo, al ser consultado si pedirá el cambio del gerente general. Como se recuerda un día antes, el alcalde califi có de “incapaces” a los actuales funcionarios de EMAPACOPSA. EMAPACOPSA se encuentra bajo el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS).

Luego que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (MPCP) lo solicitara a cambio de más presupuesto. En este proceso el OTASS reestructuró la administración de EMAPACOPSA, cambiando al anterior gerente general Reynaldo Castillo Morales, nombrando en junio de este año a Colchado Bolívar como coordinador del Régimen de Apoyo Transitorio, que viene a ser el anterior puesto de gerente general. Hoy la decisión del alcalde se basa, en la deficiencia mostrada del coordinador y sus funcionarios en solucionar el problema que atraviesan las más de 600 familias de la Urbanización Municipal, por el colapso de su pozo, el cual es administrado por la empresa de agua potable. “Estamos presentando una queja al OTASS, para que actúe rápido, ellos tienen más de seis millones de soles en su cuenta y sin embargo no han hecho nada por los vecinos de la Urbanización Municipal, los ha abandonado”, refirió el alcalde.

Encaró a los funcionarios de no hacer nada, sobre todo al gerente general, “esta obra no le costó un sol a EMAPAPCOPSA, solo administran y cobran, y cuando el pozo tuvo el percance se hicieron los desentendidos. Eso no está bien, yo creo que es una responsabilidad sobre todo del gerente”. Señaló que el gerente “no muestra su liderazgo ni su voluntad de querer resolver el problema”. Por lo que la municipalidad está apoyando a que los vecinos tengan agua, pese a ser esto responsabilidad de la empresa dotadora de agua potable. ALI RODRIGUEZ