Mañana se llevarán a cabo las elecciones dentro del Consejo Regional XIII – Pucallpa del Colegio Médico del Perú para elegir su nueva directiva. Para estas elecciones el médico especialista en cirugía, Luis Rengifo Navarrete encabeza la lista 6 junto a Paco García como candidato a la decanatura nacional. Junto a Rengifo postulan como secretario Jeff Perea, como tesorero Orlando Sarmiento, como vocales Emiliano Villareal y Olivia Alanis. Como dos accesitarios están Eric Rojas y Roges Catalán. Luis Rengifo señaló que esta nueva gestión que combina experiencia y juventud tiene tres pilares Gestión Institucional, Desarrollo y Bienestar del Médico y el mejoramiento de la infraestructura del CM.

Con 40 años de trabajo en la Amazonía, el médico Rengifo destaca cómo la tecnología ha desarrollado a pasos agigantados la medicina; pero, que siempre el protagonista y la razón de ser es el paciente. Señala que los malos manejos administrativos de la medicina generan desgaste en los médicos y la insatisfacción del paciente. Por ello el énfasis en la gestión Institucional de la lista 6, que buscará fortalecer el liderazgo médico en la política regional de salud así como participar en el Consejo Regional de Salud. Rengifo afirma que no se debe permitir que el Colegio Médico no esté involucrado dentro del desarrollo de la salud en Ucayali. Muchas de las políticas de salud actuales no son exitosas por el desconocimiento de la real situación de quienes toman las decisiones señaló Rengifo. Por ello, la lista 6 buscará que esta relación sea más participativa. La directiva electa entrará en funciones en enero de 2018 hasta fi nales de 2020. F. GONZÁLEZ POLAR