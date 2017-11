El poeta del pueblo, el sonero panameño Rubén Blades Bellido de Luna inmortalizó una definición de lo que la vida es en el verso que reza: ‘Maestra Vida, camarada; te da y te quita; te quita y te da’. La vida es pues la más antipedagógica de las maestras; pero, enseña a las buenas o a las malas las lecciones que tiene preparada para todos y cada uno de nosotros. La vida hará que en algún momento, de alguna manera que puede ser mediante este artículo, por ejemplo, aprendas palabras y lecciones.

Términos médicos como traumatismo encéfalo-craneano o hemorragia subaracnoidea son algunos de los que, a menos que los aprendas a la buena, terminarás aprendiéndolos en la sala de emergencia de algún hospital. Juan, hermano mío, salió el último sábado a repartir unas parrilladas. Era una actividad pro-fondos que realizaba junto a su esposa. Era una entrega muy cerca de casa, una salida rápida bajo los abrasadores 38 grados del mediodía en Pucallpa. Cogió los alimentos embolsados y subió a su motocicleta, una Yamaha XTZ 125 y como para dar un paseo, subió a su hijo de 6 años adelante suyo.

Las épocas de correr a toda máquina quedaron atrás. Con 30 años, una esposa, dos hijos y un trabajo a cuestas, la prudencia comienza a tomar sitio en la vida de Juan. Sale de su casa y a menos de ocho cuadras sucede lo impensado. Un motocarro impacta la parte posterior de su motocicleta cuando cruzaba una calle. El instinto de padre, ese que nadie te enseña, que brota como la sangre, hace que Juan suelte la motocicleta y abrace a su pequeño.

Un accidente que en otras circunstancias ni siquiera hubiera sido uno. Juan cae al suelo sin dejar de abrazar a su pequeño. Ni si quiera se hace un raspón en el cuerpo, todo parece que no pasará de un susto hasta que la cinética hace su trabajo y envía el impulso de la caída a la cabeza. Un golpe seco en el pavimento y el inicio de la historia concluye. La familia llega en pocos minutos y Juan sabe que es su madre quien le pregunta como está. Sangra desde la parte posterior de la cabeza. Se ha llamado a una ambulancia.

El motocarrista señala que posee SOAT, Juan también, anotan la placa del vehículo, el nombre del conductor, su teléfono y se retira. Juan es conducido a una clínica. Juan cuenta con un seguro particular, aporta a EsSalud y cuenta con SOAT. La clínica ordena una tomografía helicoidal y esta señala que Juan tiene tres hemorragias. Una es lo que usted o yo podemos definir como un chichón, la segunda es una hemorragia subaracnoidea (HSA), una emergencia neurológica devastadora. La HSA es la extravasación de sangre dentro de los espacios que cubren el sistema nervioso central. La tercera hemorragia se localiza al interior del cerebro, en el centro. Todas estas acumulaciones de sangre presionan el cerebro y hacen que Juan no sepa dónde está. Arroja sangre hasta en tres oportunidades.

No es de gravedad el vómito ya que no es sangre fresca, es la sangre que se acumuló por el estrés post traumático en el estómago. Juan, su esposa, sus dos hijos, sus padres y sus amigos nos enteramos que era una HSA porque Juan no llevaba puesto un casco de seguridad de 20 soles. La Maestra Vida dio una vez más una lección. Enseña bien, enseña duro, hace que la letra entre con sangre en las mentes y corazones de todos los que acompañamos a Juan. El médico advierte que las siguientes 48 son cruciales y que deberá reposar absolutamente las siguientes dos o tres semanas para recuperarse por completo; pero, si es que sufriera algún problema la noche del sábado, sería mejor que se encuentre de buenas a primeras en un hospital de mayor capacidad.

A pesar que Juan es asegurado de EsSalud y que el punto 7.6 de las Disposiciones Generales de la Resolución 27-GCSEG-GDA-ESSALUD-2005 fi rmada por Segundo Montoya Mestanza, Gerente General de Seguros de EsSalud, señala que sí puede ser referido de otra institución médica; Juan no es recibido en el Hospital II de EsSalud de Pucallpa y tuvo que ser ingresado al Hospital Regional de Pucallpa. Sabe a sermón el ‘usa casco’ o ‘el casco salva vidas’; pero, más temprano que tarde, la Maestra Vida nos enseñará que es una verdad absoluta. Juan no iba a excesiva velocidad. Juan no había ingerido alcohol. Juan no ocasionó el accidente. Juan no tenía la costumbre o el hábito de emplear un casco de seguridad y hoy se encuentra en una camilla, hospitalizado, estable gracias a un milagro, con vida.

Es un tema de idiosincrasia, de malas costumbres, de justifi car con el ‘hace calor’ o más tristemente aun diciendo ‘a mí no me va a pasar’ el no ponerse un caso a la hora de subir a una motocicleta. Este artículo no busca ser un sermón. Esto no busca convencerte de terminarlo, salir, comprar y usar un casco en adelante. Esto busca demostrarte que debes, que debemos, emplear casco cada vez que subimos a una motocicleta. Así como no prendemos un fósforo en un grifo. Así como no nos subimos a un carro si el conductor está ebrio.

Así como no debemos meternos a una laguna, río o quebrada si estamos pasados de tragos. Así, debemos emplear el casco de seguridad antes que a través de tu hermano, tu padre, tu madre o algún familiar o amigo cercano averigües en carne propia que significa tener una hemorragia subaracnoidea. La Maestra Vida no duerme, ella está esperando que aprendas. No dudes que si no aprendes, te enseñará y te hará repetir la lección hasta que lo hagas. Procura que te alcancen los ‘créditos’ para aprobar bien los cursos de la Maestra Vida que en algunas lecciones puede dejar el contador en cero. Para morirse no se necesita nada más que estar vivo. No lo olvides.