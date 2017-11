Estudiantes de ocho instituciones educativas participaron en la mañana del último sábado, en la premiación del concurso sobre “Gestiones culturales generando momentos a favor de la educación sexual integral”, llevado a cabo en el auditorio de la Universidad Nacional de Ucayali. Durante la ceremonia, se vio la presencia de la directora regional de Educación, Ángela Villacorta, el gerente general del Gobierno Regional de Ucayali, Luis Briceño, la coordinadora regional del Movimiento Manuela Ramos, Roció Villavicencio, también el representante de la UGEL de Coronel Portillo, Omar Cleyver Rojas, la regidora de Manantay, Ayda Ríos y la especialista de la Dirección de Educación, Blanca Niño.

La convocatoria de este interesante concurso estuvo a cargo de la Dirección Regional de Educación de Ucayali en convenio con el Movimiento de Manuela Ramos. Los funcionarios otorgaron a los escolares ganadores del concurso, mochilas con kit de cuadernos, y entre otros. También a los docentes por su participación le dieron un reconocimiento a su gran esfuerzo de enseñar a los estudiantes de inicial, primaria y secundaria sobre sexualidad integral.

La directora de regional de Educación señaló que las estadísticas de la región no son muy favorables en el tema de educación sexual y la protección, por lo que ocurren 27 embarazos por cada 100 adolescentes, haciendo que mostrando un alto porcentaje de deserción escolar de dieciséis por ciento, a causa en el embarazo adolescente. Asimismo dijo que de cada diez adolescentes, siete tienen inicio sexual temprano y de las cuales cuatro resultan embarazos no deseados. Las violaciones en el ámbito rural en las menores de edad son altas, porque se invisibilizan porque no se denuncian.

Las instituciones educativas de Yarinacocha reconocidas por su trabajo fueron: La Perla, Jorge Coquis Herrera, José Abelardo Quiñones. De otro lado del distrito de Calleria fueron: I.E Daniel Alcides Carrión, I.E Francisco Bolognesi, I.E Víctor Manuel Maldonado Begazo y del distrito de Manantay participaron la I.E Oswaldo Lima Ruiz y la I.E. San Fernando. M.CELMI