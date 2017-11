Davidson Arce Hidalgo, renombrado periodista deportivo ucayalino afiló su puntería y disparó contra la dirigencia regional del ‘deporte rey’. ‘Archi’ como es conocido en el medio, habló de todos los ‘quistes’ que vienen matando lentamente la Federación Peruana de Futbol en Ucayali y develó que existen prácticas del estilo Manuel Burga que no se han perdido pese a su salida de la Federación. Davidson señala que se siente muy alegre de la clasificación de Perú al Mundial Rusia 2018 por la unidad que generó entre los millones de hinchas de la blaquirroja.

Archi afirma que tuvo mucho que ver un gran milagro; para Archi “El que no quiera creer no me importa, Dios estuvo con nosotros” y no da más crédito a la nueva administración del logro de la selección. Con relación al ingreso de Edwin Oviedo a la FPF, señala que su mayor expectativa es el cambio que prometió en cuanto a temas de reelección de dirigentes refiere “eso es un punto importantísimo. Eso daría un vuelco al fútbol peruano”. Este cambio beneficiaría muchísimo, sobre todo a las ligas departamentales.