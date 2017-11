El candidato al gobierno regional, Francisco Pezo Torres, mejor conocido como ‘Pancho’ Pezo otorgó una entrevista a Diario Ímpetu en donde habló de una de las leyendas más recurrentes de la política regional, su salida de Todos Somos Ucayali. Pancho Pezo señaló que ‘la cocona’ tiene como candidato al Gobierno Regional de Ucayali a Antonio Marino desde el 8 de octubre de 2014. Aclaró también el trabajo que realizó para el exalcalde y reo en cárcel Said Torres Guerra y afirmó que ‘la cocona’ está buscando mejorar la imagen ante la población con miras a las elecciones 2018. Acaba de decir que asesoró a Said Torres con el tema del ‘fantasma’ de la revocatoria ad honorem ¿Por qué lo hizo así? Nada más porque era de la cocona, me pidió disculpas por su mala actitud al inicio, nada más.

Porque era parte del partido y yo todavía en esos tiempos estaba viendo cómo fortalecer la organización y eso fue todo. Después me di cuenta que no valía la pena y me alejé. Gracias a Dios me alejé, sino estaría comprometido en otras cosas. ¿Qué ‘otras cosas’ hay al interior de la cocona? ¡Uuuuuuuy! Hay una periodista que siempre hace referencia a una cocona podrida ¿Usted cree que haya algún germen en medio de esa cocona? ¿Hay algo ahí? Yo de verdad me he alejado porque simplemente vi que hay deslealtad a mi persona, yo vi que ya sobraba y por eso es que tuve que tomar otra decisión de desafiliarme. Yo ya tenía propuestas desde las elecciones congresales de Alianza para el Progreso.

He agotado; pero, lamentablemente no se pudo hacer nada, ya tomaron sus decisiones en la cocona y yo ya sobraba. ¿La cocona ya tiene un candidato al gobierno regional? Desde que tomó el mando empezó a hacer campaña. O sea, desde que inició este periodo gubernamental ¿ya estaba definido el candidato de la cocona? Claro, empezó a hacer campaña desde el 2015. Ha salido al campo y todo. Todo ese trabajo relacionado a la campaña al gobierno regional porque no hay reelección.

Pero si usted era el rostro de la cocona ¿Cómo tomó este cambio? Esto se inició al tercer día de las elecciones del 5 de octubre de 2014; el día 8, un martes o miércoles no recuerdo exactamente, se fueron bien temprano a mi casa tres jóvenes que no voy a decir su nombre y ahí estaba Antonio Marino… ¿Entre esos tres? Sí… a decirme que ya para las próximas campañas el candidato debe ser Antonio Marino. Yo los miré y les dije ‘el tiempo lo dirá’. Es todo lo que dije viendo a unos jóvenes políticamente inmaduros y a un Antonio que, antes de asumir el poder, ya se veía con la ambición que tenía. Eso es todo lo que puedo decir al respecto y por eso yo trataba

