De los 92 sueños que comenzaron por la corona de Miss Universo 2017, pasaron a ser 16, más tarde 10 y por último, sólo un quinteto se disputaba el título de la mujer más hermosa del mundo. Fue finalmente el nombre de Miss Sudáfrica, el que mencionó Steve Harvey como el de la nueva Miss Universo (y no, no hubo equivocación). Aunque el triunfo de Demi-Leigh Nel-Peters no tomó por sorpresa a la mayoría, ya que desde el principio se perfiló como una de las grandes favoritas, la decisión final no dejó de despertar polémica.

Específicamente, en las redes sociales surgieron comentarios por la decisión de que Miss Jamaica, Davina Bennet, quedara de segunda finalista, ya que además de tener una imponente presencia y exótica belleza, había tenido un destacado desenvolvimiento en la rondas de preguntas al abordar el tema del acoso sexual. El tema surgió durante el certamen de Miss Universo 2017, cuando un fan envió una pregunta sobre por qué es importante que hombres y mujeres trabajen juntos, para abordar el tema de la mala conducta sexual. Miss Jamaica comentó en la ronda de preguntas y respuestas: “El acoso sexual es una forma de abuso y ningún abuso debe ser tolerado y creo que los hombres y mujeres deben unirse y ser profesionales y dejar esto a un lado. Todo lo que sucede con el abuso sexual debe llevarse ante la ley”.