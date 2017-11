“La reserva fría es la más grande estafa que paga la población de Ucayali, toda vez que la empresa colombiana Energía e Infraestructura del Perú SAC cobra por un servicio que no brinda, cerca de medio millón de dólares mensuales, sin brindar el auxilio cuando Electro Ucayali lo necesita”, ha precisado Julio Reátegui Vela, abogado y exregidor provincial. Indica que los usuarios de Electro Ucayali alimentan económicamente a este poder representando a la empresa colombiana. El mal servicio se evidenció una vez más el último domingo con el corte total de la energía eléctrica en la ciudad de Pucallpa, evidenciándose que la mal llamada reserva fría no ha servido para cubrir la emergencia, consecuentemente porque se tiene que pagar por un servicio que no se recibe.

Reátegui Vela subraya que es hora de poner punto final a semejante abuso contra el pueblo pucallpino; a esto se suma expresiones del jefe regional de Osinergmin en que la reserva fría entra en caso como lo sucedido el domingo último, pero que su capacidad de cobertura no era total, sino por sectores, pero en la práctica no se ve nada de eso. “La ciudad de Pucallpa viene consumiendo 55 megavatios por hora, la reserva fría solamente tiene capacidad para 42 megavatios, evidenciándose que jamás podrá cumplir al 100% el servicio a la población; este pésimo servicio debería ser denunciado ante el Ministerio de Energía y Minas informado que esta es una reserva que no satisface las necesidades de consumo de la región”.

Enfatiza que la ciudadanía prácticamente estaría regalando el dinero a esta empresa por un servicio que no se recibe Pucallpa, cuando falta la energía eléctrica; recalcó que no puede entender cómo el Estado puede permitir pagar 500 mil dólares por algo que no presta a la ciudad. Indica a su vez, para hacer frente esta realidad y alcanzar una solución tiene que intervenir el gobernador regional, los alcaldes provinciales, distritales, las organizaciones representativas elevando su protesta e impedir que este presupuesto se lo estén llevando sin que se diga nada. Con la nueva conformación del Frente de Defensa de los Intereses del Departamento de Ucayali FREDEU se espera que se sumen a esta