Ener López del Águila, representante de la organización ecológica ‘Corazón Verde’, informó que formalizaron denuncia en contra de los traficantes de terrenos que se encuentran posesionados desde el mes de abril de este año en los alrededores de la laguna de Shirambari, ubicado en el distrito de Yarinacocha. ‘Barboncocha’, es el verdadero nombre de la laguna o cocha de Shirambari, que fue encontrada hace 44 años atrás por el lugareño Lizardo del Águila Rengifo, a quien lo conocían como ‘Barbón’, y en honor a él fue bautizado así ese bello lugar, contó el ecologista.

Lo que también cuenta Ener López es que la cocha nació debido a que excavaron la tierra para utilizar como relleno para el Aeropuerto de Pucallpa Capitán FAP David Abensur Rengifo. El hueco tocó con una vena de un caño natural y por el mismo motivo no se puede secar, además está considerada dentro de los planos de la Provincia de Coronel Portillo como zona de recreación y áreas verdes para el distrito de Yarinacocha. Asegura que dentro de la cocha encontraron siete variedades de peces: boquichico, bujurqui, carachama, fasaco, entre otros; también existen taricayas, los mismos que no mueren precisamente porque existe corriente de agua fría. No obstante, se están acabando porque los invasores están contaminando la franja marginal con la deforestación y los desagües que han realizado.

Hace un llamado a Defensa Civil y a las demás entidades responsables de dar una solución a esta problemática, espera encontrar una medida para rescatar a ‘Barboncocha’, conocida como Shirambari, concluyó. Finalmente llamó a la refl exión a los habitantes ya que sus niños en cualquier momento pudieran morir ahogados al menor descuido, sin embargo, parece no importarles. SHIRLEY VELA