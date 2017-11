El misterio rodea el Cementerio General de Pucallpa, la gente cuenta una y mil experiencias misteriosas, el último ocurrió el domingo pasado. Cuando atardecía y estaba por cerrarse las puertas del camposanto, dos mujeres que salían de visitar a su difunto familiar, pasaron por el costado de un anciano a quien le vieron como desorientado y al parecer estaba abandonado, ellas avisaron al vigilante que rápidamente lo buscó, pero solo encontró un bastón en el lugar donde le habrían indicado.

Aun no pensaba nada misterioso, se comunicó con el Serenazgo de Coronel Portillo, quienes llegaron en busca del anciano con la finalidad de llevarlo con sus familiares. Por más que se esforzaron no lograron ubicarle. Desde entonces, parece un misterio su aparición ya que rápidamente desapareció, como ocurrió ya otras veces, informaron los serenos. No es novedad que los trabajadores, los vigilantes y los vecinos sean testigos de hechos sobrenaturales, quienes aseguran que en varias oportunidades escucharon ruidos extraños, objetos que se mueven, pisadas y hasta algunas conversaciones o murmullos.

Mientras otros juran que han visto pasar sombras velozmente por los pasadizos y hasta un supuesto duende que aparece en las noches, es lo que dicen ver y oír habitualmente. Los vecinos de los alrededores dicen que están acostumbrados a las cosas raras que ocurren dentro del cementerio donde yacen miles de almas, que les hacen pasar tremendos sustos.

A esto se agrega el extraño suceso de septiembre del 2014, cuando diez jóvenes se preparaban para grabar una secuencia de retos en el mencionado cementerio e iba a ser emitida en un canal de televisión de la ciudad de Pucallpa, sin embargo, habrían sufrido una supuesta posesión demoniaca del que tardaron en recuperarse. Todo parecía desarrollarse sin problemas pero, como se observa en el video, dos luces blancas juntas habrían generado pánico entre los jóvenes y en minutos algunos gritaron y otros se desmayaron. Según el informe periodístico, ellos tuvieron que ser sometidos a una sesión de exorcismo