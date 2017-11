La posible eliminación de las exoneraciones tributarias en la región Ucayali, alentado por la bancada de Alianza para el Progreso en el Congreso y como condicionante para que Ucayali cuente con más presupuesto, de parte de la ministra Cooper, ha sido motivo de consulta especialmente a los alcaldes ucayalinos.

Hay quienes dicen que las autoridades deben luchar para que continuemos gozando de este benefi cio tributario y no esperar a como de costumbre el pueblo salga a las calles para hacer respetar sus derechos. Ante este escenario ÍMPETU entrevistó a alcaldes, regidores y miembro de la sociedad civil; la respuesta de las principales autoridades, es que no aceptan esta propuesta y debe analizarse el costo social, es decir el levantamiento del pueblo. ¿Ésta de acuerdo con el levantamiento de las exoneraciones tributarias a cambio de más presupuesto? ¿No teme el incremento del costo de vida con el alza del costo del combustible? Se les preguntó y respondieron.

MARDEN CONTRERAS RAMIREZ Presidente del AMREU y alcalde de Masisea Por el momento no estoy de acuerdo, porque tiene que evaluarse bien la situación. No está mal que se levanten las exoneraciones, pero hay que evaluar bien el tema. Porque muchas veces el gobierno dice: En Pucallpa para que quieren presupuesto el gobierno regional y las municipalidades si están exonerados. Sería interesante evaluar bien el tema.

FRANCISCO HIDALGO DÍAZ Regidor provincial de Coronel Portillo

Personalmente no estoy de acuerdo, porque no estamos en las condiciones necesarias para tener ese tipo de proyecciones, por ejemplo nuestra vía principal que es la carretera Federico Basadre desgraciadamente en algunas temporadas no es transitable. Además, si nos quitan las exoneraciones con el IGV en los combustibles, el precio del fl ete subirá y los productos encarecerán. Entonces yo pienso que eso puede darse cuando nosotros tengamos todas las condiciones, toda la logística adecuada como en Lima y otras provincias para poder competir.

RONY DEL ÁGUILA CASTRO Alcalde de Yarinacocha

A mi parecer no, porque yo quiero que se considere y mantenga las exoneraciones en nuestra región; además (actualmente) solo se está considerando una parte de las exoneraciones y quisiera que se considere en su totalidad. Nosotros todavía no estamos a la par como otros departamentos y ciudades del país, necesitamos desarrollarnos como tal. De levantarse las exoneraciones los costos de los productos se incrementarían afectando a la población.

MARCOS SANCHEZ VIDARTE Alcalde de Neshuya

Eso tiene sus ventajas y desventajas, nosotros justamente estábamos viendo este tema en Lima, en una reunión con el congresista Carlos Tubino, el gobernador regional Manuel Gambini Rupay, la alcaldesa de Curimaná Delsy Vera Ríos y un poco que no compartían la idea, es decir no estaban de acuerdo en que se levanten las exoneraciones. Mi posición de verdad es que si se levantan las exoneraciones prácticamente y especialmente el precio del

combustible se alzaría y va a perjudicar todo elevando los precios de las cosas, perjudicando a la población.

Lo que pasa es que es un tema donde hay que diferenciar dos cosas: como alcaldes nos convendría que ingrese más presupuesto, pero lo que tenemos que ver es el tema social y a la población esto no les conviene, hay que ponernos en ese lugar, no estoy de acuerdo. Señaló además que en la reunión el gobernador Gambini dijo que no comparte la idea por la misma situación del tema social, y el congresista Tubino igual, porque si bien es cierto esto puede generar más ingresos pero se ve el tema social, la población se va a levantar y esto es un problema social para la región.

FRANCIS J. PAREDES CASTRO Electa Secretaria General del FREDEU

Yo le voy a contestar algo interesante, para yo verter esa respuesta, yo voy a hacer bajadas de bases con todas las representaciones para hacer un análisis; aquí no es lo que yo opino, yo no hablo así yo hablo en grupo, con bajada de bases aquí es la opinión del pueblo sobre qué es lo que realmente le conviene a nuestra región Ucayali. ALI RODRIGUEZ