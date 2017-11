Tras la presentación de la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, ante el Pleno del Congreso, para exponer los Proyectos de Ley de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero para el año fiscal 2018, el parlamentario Carlos Tubino cuestionó que el gobierno nacional no preste atención a la Amazonia, que constituye el 60% del territorio nacional. En ese sentido, expresó ante la Premier y la Ministra de Economía, Claudia Cooper, su desacuerdo por el reducido presupuesto que fue asignado a las regiones amazónicas, entre ellas a Ucayali.

“El Presupuesto General de la República es de 157 mil 158 millones de soles, pero a las regiones amazónicas solo se les asigna 8 mil 956 millones de soles, lo que constituye el 5.7% del presupuesto general. De otro lado, la inversión del Gobierno Nacional en la Amazonia, para el presupuesto del año 2018, es únicamente de 4 mil 967 millones de soles, lo que representa el 4.3% del Presupuesto General, mientras que en las demás regiones de nuestro país, el gobierno nacional invierte 115 mil 387 millones de soles”, sostuvo Tubino.

Exhortó a los ministros de Estado a estudiar estas cifras y realizar las modifi caciones respectivas, a fin de incrementar el presupuesto destinado para obras y proyectos de la Amazonía, especialmente en la región Ucayali, donde solo se invierten mil 620 millones de soles, lo que constituye el 1.03% del Presupuesto General de la República. “Nuestro país tiene 25 regiones, no hay derecho que en una región de 100 mil km2, como es Ucayali, se invierta únicamente el 1% del Presupuesto General de la República, siendo el Perú un país en mediano desarrollo; no es posible que cuando tocamos la puerta del Ministerio de Economía en búsqueda de una solución, se nos diga que la única salida es promover que se levanten las exoneraciones tributarias, eso es no conocer la región Ucayali” señalo Tubino

Amplió “Si eso sucediera, se tendría que pagar el IGV, lo que originaría que suban las tarifas eléctricas y de agua, afectando el bolsillo de la población ucayalina, lo mismo ocurriría si se levanta el Impuesto Selectivo al Consumo, subiría el petróleo, el transporte y los demás combustibles, afectando inclusive a los productos de primera necesidad”, manifestó Tubino.

Finalmente, el congresista llamó al gabinete Araoz a reflexionar sobre lo poco que se ha hecho hasta ahora por la Amazonía y sobre todo por la región Ucayali, que cuenta con un gran número de proyectos, por más de 500 millones de soles, listos para ser ejecutados, pero que son dejados de lado por la desidia y olvido del gobierno central.