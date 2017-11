Trabajadores administrativos del Hospital Regional de Pucallpa acataron un paro de 72 horas exigiendo el presupuesto para asegurar sus pagos por incentivos laborales del CAFAE (Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo), lo que ha sido recortado por falta de presupuesto. El portavoz del Comité de Lucha del Hospital Regional de Pucallpa, Tito Alberto Oroche Tenazoa, declaró que el objetivo de la paralización se realizó por la lucha por un beneficio de incentivo único del Cafae que les han recortado en un promedio de 65%. Un técnico por ejemplo estaba recibiendo mil 618 soles por un espacio de más de un año, y hoy en día, la actual gestión del Gobierno Regional de Ucayali lo ha recortado.

Es la segunda vez que toman dicha medida de fuerza, reclamo que ya se encuentra judicializado. Una resolución emitida por el Ministerio de Economía y Finanza indica que los trabajadores no dieron por finalizada la actualización de la planilla centralizada. Sin embargo, de forma unilateral cerraron el proceso y solo colocaron 650 soles. En el Hospital Regional de Pucallpa son 54 trabajadores administrativos perjudicados, excluyendo a los funcionarios, pero favorablemente 12 trabajadores ya cobran integro su remuneración gracias a una sentencia judicial.

Aún confían en la promesa del gobernador regional Manuel Gambini Rupay que ofreció ayudarles; aunque hasta el momento no ha hecho nada, indicó. La problemática inició hace casi dos años, pero recién en 2017 han sufrido el recorte de sus sueldos, que no alcanza ni para que puedan solventar su canasta familiar, perjudicándose la educación de sus hijos y de algunos de ellos que continúan estudiando, pero algunos se vieron en la obligación de abandonar la universidad.

“Se construye un moderno hospital, pero el sueldo no alcanza ni para el perro. Si no solucionamos este problema continuaremos recibiendo 650 soles de sueldo, que solo se gasta en servicios básicos como agua, luz y ya no alcanza para la comida. No es posible que estemos ganando menos que los trabajadores CAS, recibiendo sueldos de hambre”, manifestó Oroche con preocupación. Otro trabajador indicó que el sueldo de los 1 731 trabajadores asciende a 1 900 soles mensuales y se les está queriendo recortar 900 soles del Cafae porque lo reciben sin la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas. SHIRLEY VELA