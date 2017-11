La Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (MPCP), informó que por las fi estas de Navidad y Año Nuevo están ejecutando un plan para prevenir incendios y accidentes ante la manipulación de artefactos pirotécnicos. César Salazar Mendoza, subgerente de Gestión de Riesgos indicó que la municipalidad está ejecutando el Plan de Prevención de Fiestas de Fin de Año, primero capacitando a estudiantes de 30 instituciones educativas seleccionadas de los distritos de Callería, Manantay y Yarinacocha.

“Estamos orientando a los alumnos, principalmente en la labor de prevención ante eventos y siniestros, como los incendios y para que tengan cuidado al manipular objetos pirotécnicos prohibidos, para que sepan cómo actuar y evitarlos principalmente”, refi rió. Informó que desde el primero de diciembre comenzarán los operativos en las principales zonas comerciales de Pucallpa, en el trabajo de prevención y fiscalización de seguridad de las instalaciones y conexiones eléctricas. Así como el trabajo de fi scalización y decomiso de artefactos pirotécnicos prohibidos, poniendo énfasis en no autorizar locales de venta que no brinden las garantías de seguridad.

Esto con apoyo del Área de Comercialización y Fiscalización y la Fiscalía de Prevención del delito. “Queremos prevenir los incendios por sobrecargas eléctricas, ya que en esta temporada la mayoría de viviendas y comercios realizan instalaciones de luces navideñas, y vamos a velar que no se expendan productos pirotécnicos prohibidos, para no poner en riesgo a los niños”, resaltó. Finalmente recomendó a la población encender sus luces navideñas por determinadas horas, y revisar constantemente sus conexiones eléctricas y no comprar productos pirotécnicos a los niños ya que pueden causar lesiones graves e incluso la muerte. ALI RODRIGUEZ