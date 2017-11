Un grupo de trabajadoras del servicio de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (MPCP), denunciaron al gerente de Servicios Públicos, Roger Ismael Salcedo Benites, acusando explotación laboral y amenazas. “Estamos denunciando la injusticia en nuestro centro de trabajo, en el área de Maestranza y Limpieza Pública”, indicó una trabajadora, a la cual dejaremos en el anonimato ya que dice temer las represalias.

“Soy una de las barredoras, el señor gerente de Servicios Públicos, Roger Salcedo, nos convocó a una reunión el domingo. Llegó muy molesto a aumentarnos el trabajo y de horario y a decirnos: “Si quieren trabajen, sino renuncien. Ustedes verán”, refi rió. Señaló que les aumentaron la carga laboral de 8 a 9 horas y sin pago de horas extras o reconocimiento alguno. “nos elevó más de una hora de trabajo, entrábamos a las 8 p.m. y hoy entramos a las 6 y 40 p.m. y nos asignaron más calles que limpiar, pero no nos pagan horas extras”, dijo. “Al señor Roger Salcedo solo le importa quedar bien con el alcalde, que la población vea bien al alcalde a cambio de que nos esclavicen.

No les importa hacernos trabajar con lluvias, enfermos, no les importa nada y como somos madres y necesitamos trabajar y tenemos que aceptar”, lamentó. Agregó, “Él es un señor amargado que se va todo molesto, y nos dice que si queremos trabajar trabajemos, sino que renunciemos”. Por lo que piden que “cambie de actitud y ablande su corazón, entienda que el trabajo de barrido es bien pesado”, lo mismo le pedimos al alcalde Antonio Marino.

Las catorce trabajadoras dijeron ser del turno noche, y señalaron que prefi eren no dar su nombre y temen denunciar este caso de explotación a otras instancias por temor a que les anulen su contrato. “No lo denunciamos por miedo a que nos boten del trabajo”, fi nalizó. ALI RODRIGUEZ