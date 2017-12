Los productores de arroz de los valles de Campoverde, Coronel Portillo, Honoria y Pachitea, se unieron a la huelga nacional arrocera exigiendo al gobierno central la eliminación del arancel cero para la importación de arroz. Santiago Yacsahuán, representante de los productores de arroz indicó que en Ucayali se han plegado a la huelga nacional, la cual acatan todas las regiones productoras de arroz del país. “Esta medida de lucha se debe a que el gobierno central ha declarado cero arancel al producto importado de otros países lo que les afecta grandemente.

Al haber declarado el arancel cero, el precio del arroz del país ha bajado y no podemos competir con el arroz importado”, precisó. Dio a conocer que anteriormente la tonelada de arroz regional costaba 1200 soles, pero hoy bajó a 700 soles, es decir 500 soles menos. Inclusive hay productos en las chacras que se están malogrando y pudriendo porque no hay compradores, por preferir el arroz importado. “Es demasiado esta caída del precio, es un abuso del gobierno porque no proteje en nada al sector agrario.

El producto ha bajado de precio, pero los insumos agrícolas han subido, además hemos sido golpeados por una plaga que afectó nuestro cultivo”, refirió. Indicaron que además de la exigencia para la eliminación del arancel cero al arroz importado, piden se realice investigaciones de las semillas de arroz en las regiones y que se quite el arancel a todos los productos agroquímicos incluido los fertilizantes, “esto permitirá bajar los costos”, señaló.

PRODUCCIÓN REGIONAL En cuanto a la producción arrocera de Ucayali, dijo que existen 10 mil hectáreas bajo riego instaladas, y 3 mil hectáreas de arroz de barrizal. “En Ucayali no hay necesidad de traer arroz de otras regiones ni importarlo porque acá producimos lo suficiente para abastecer el mercado local”, además precisó que el 70% de la producción se va a Chimbote en cáscara. “El gobierno debe tomar conciencia, que los agricultores a nivel nacional estamos pasando momentos difíciles y estamos en riesgo de quedarnos sin producción, más las deudas que tenemos a los bancos, y esto causa desesperación que tendremos que volcarnos de nuevo a sembrar coca porque es la única planta que supera esta producción, pero no queremos llegar a eso”, finalizó. ALI RODRIGUEZ