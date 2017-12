Johnny Izquierdo Zevallos, que se hace llamar el “Paisanito”, precandidato al gobierno regional de Ucayali por el Partido Popular Cristiano (PPC), presenta hoy sus principales propuestas y parte de su Plan de trabajo con miras a las elecciones regionales del 2018.

“Por temas como: el principio de solidaridad del PPC, el bien común y la vocación de servir, y gracias al plan de gobierno que tenemos y que contiene tres importantes ejes a corto mediano y largo plazo a favor del desarrollo de la región Ucayali, es que decido emprender esta carrera”, resaltó. Indicó que entre sus proyectos a corto plazo está impulsar el Programa de Apoyo Social Rápido, que funcionaría con un “fondo especial” bajo la Gerencia de Desarrollo Social, para ayudar a la población más vulnerable como los enfermos, accidentados, necesitados entre otros.

“Nadie está libre de una desgracia, pero ahí estaremos como gobierno regional para ayudar”, dijo. Habló de los proyectos en el sector Salud, con el apoyo logístico y la capacitación permanente a los profesionales. En Educación garantizar el Buen Inicio del Año Escolar, garantizando los pasajes aéreos de los profesores de zonas rurales lejanas como Purús. Fomentar el deporte, cultura y arte, “tenemos que tener muy bien preparados a nuestros niños y jóvenes de la región, contrataremos a profesores capacitados”, refirió.

Entre sus proyectos a mediano plazo, está garantizar la culminación de todos los proyectos pendientes de la actual gestión, y ofreció pavimentar la avenida Bellavista y Alfonso Ugarte, aunque esta última son de carácter municipal, señaló: “Es verdad, son temas municipales, pero mediante convenios se puede hacer posible, teniendo buenas relaciones con los alcaldes provinciales y distritales.

Nuestra gestión será de coordinación, apoyará a las municipalidades, no nos interesa quien administre la obra, sino que se haga”. Mejorar la infraestructura del sector Salud y Educación, construir una carretera que conecte a Tushmo con la Carretera Federico Basadre, mejorar los caminos rurales para los agricultores saquen sus productos al mercado. Proponer un gobierno descentralizado, y a través de las subregiones garantizar que los ofrecimientos se hagan realidad, garantizar que las exoneraciones tributarias sigan vigentes y exigir al gobierno central que cumpla sus promesas pendientes con Ucayali.

MEGAPUERTO En tanto a los proyectos a largo plazo, mencionó: la construcción del megapuerto con proyección a 50 años ubicado en Nuevo San Juan, agregó que el puerto de Pucallpa promovido actualmente por el Ejecutivo será solo un embarcadero. “En la zona de la Marina podría ser un embarcadero para comerciantes y la población que utiliza el rio Ucayali, pero la región crece aceleradamente y debemos pensar en macro, por lo que necesitamos a futuro un megapuerto, el cual proponemos”, dijo.

El Tren Bioceánico dijo que tiene que pasar por Ucayali y las ciudades del norte, por lo que indicó que peleará de la mano con los otros gobernadores para lograr este objetivo, “queremos ser considerados como una región logística y brindar trabajo”. Fortalecer y garantizar la inversión pública y privada, reactivar el convenio intercultural entre Perú y Brasil, con intercambio cultural estudiantil, pero esta vez no solo con estudiantes universitarios sino también con los estudiantes de los tecnológicos. En seguridad ciudadana, la creación de la Policía Regional para fortalecer el trabajo de Serenazgo y la Policía Nacional como se hizo en la región Callao y la construcción de la villa deportiva regional en Manantay, “queremos invertir en el deporte”.

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN GAMBINI “No tengo la autoridad para evaluarlo, sin embargo el gobernador Manuel Gambini, se ha distorsionado en algunos temas, por las constantes peleas con el municipio de Coronel Portillo. No importa quien haga las obras, lo importante es que se haga, por el color y tinte político solo se pierde el tiempo”, indicó. Refi rió que en su momento expondrá su plan de trabajo de cada sector de acuerdo a la realidad de la región Ucayali. “Para así garantizar trabajo para todos nuestro paisanos ucayalinos”. “Tenemos un buen equipo de trabajo integrado por profesionales que conocen la realidad regional, y por eso queremos que nuestros paisanos nos den la oportunidad de gobernar, no los vamos a defraudar, ya estamos en la cancha y no nos para nadie”, fi nalizó. ALI RODRIGUEZ