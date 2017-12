Bruno Mars se presentó por primera vez en nuestro país. El artista estadounidense ofreció un potente show cargado de energía en el Estadio Nacional. Un sueño hecho realidad para todos los fans de Bruno Mars. El cantante de pop más influyente de estos tiempos inició su presentación en Lima con el tema “Finesse” y culminó con “Uptown Funk”. Dentro del repertorio musical que presentó en el concierto también estuvieron incluidos los temas “24K Magic”, “Treasure”, “Perm”, “Chunky” y “That’s What I Like” , canciones que hicieron vibrar a los peruanos en el Estadio Nacional. Cuando interpretaba el tema “Runaway baby’, el músico estadounidense se dirigió al público para decir: “Ok, Lima, si ustedes van a estar callados, nosotros vamos a callarnos también”.

La respuesta de los asistentes fue inmediata. Y más aún cuando Mars dijo “Te quiero mucho flaquita” El alboroto del público se hizo notar por la emoción. La banda responsable de abrir el show fue DNCE, liderada por Joe Jonas, quien vistió la camiseta peruana y fl ameó la bandera nacional provocando los gritos de los fanáticos que se reunieron en el Estadio Nacional. Al promediar las 8:30 p.m. y fue “Gonna Fly Now” el tema que abrió el setlist del novel grupo del ex Jonas Brothers. A este le seguirían “Kissing Strangers”, “Naked”, “Body Moves”, “Cake by the Ocean”, “Toothbrush” “Da Ya Think I’m Sexy?. Sin duda la mejor noche para muchos peruanos fanáticos de estos cantantes.