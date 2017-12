“Son rivales de cuidado. Es muy bueno para nosotros. Es importante. Nos lleva a dar nuestro máximo rendimiento. A prepararnos de la mejor manera. Ya vamos a definir una sede. Ahora toca ver donde nos instalamos”, son cosas que dijo el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, a Latina, desde Moscú, luego del sorteo para los juegos del Mundial de Fútbol Rusia 2018, realizado ayer en el Kremlin.

“A mí me gusta. Es un grupo difícil, pero me gusta. Las características de ellos se pueden adaptar bien a las de nosotros”, añadió. “Francia es una selección que puede marcar diferencias. Pero es un grupo bueno para nosotros”. El ‘Tigre’ no quiso comentar más y solo mandó un mensaje a la afición peruana: “Al país le digo que esté tranquilo, que confíe en nosotros”. (Publicado en El Comercio)