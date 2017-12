Un niño no puede dejar la escuela y tampoco debe trabajar y estudiar. El único trabajo de los niños y adolescentes debe ser estudiar, destacó Elías Cabrera Sánchez, coordinador encargado del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) en Ucayali. Un niño que trabaja y estudia va a tener califi caciones bajas, por el cual todos debemos luchar juntos para erradicar el trabajo infantil. Por ello INABIF, un programa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP, tiene a su cargo la atención y apoyo a niños, mujeres, adultos mayores y en general a toda persona en situación de riesgo, con la finalidad que puedan alcanzar su bienestar y desarrollo personal, fortaleciendo y desarrollando sus capacidades para convertirlos en personas útiles a la sociedad, comunidad y su familia.

En el caso de Ucayali, el programa apoya a 46 niños trabajadores en el distrito de Yarinacocha, 45 en el sector de La Hoyada y 42 de la Plaza del Reloj Público; el más pequeño apenas tiene 6 años. Cada uno realiza trabajos diferentes ayudando a sus madres o simplemente trabajan independientemente. Ese ese caso, las funciones que cumple el INABIF, es dirigir y ejecutar acciones tendientes a lograr la prevención, protección, atención y apoyo de la población en riesgo, así como de bienestar familiar. En caso que no tengan DNI les ayudan a tramitar para que puedan acceder a los servicios sociales: como en educación que son exonerados para el pago de matrículas, en salud a ser atendidos gratuitamente a través del SIS, entro otros beneficios.

Los servidores del INABIF captan a los niños que los ven trabajando y les ayudan a desarrollar y ejecutar los programas y servicios de prevención, asistencia, protección, promover, facilitar y establecer una red de protección social que asegure su atención por ser considerados dentro de los grupos sociales más vulnerables, por condición de pobreza, exclusión, desastres naturales, siniestros, víctimas de violencia familiar, social y política. Según un reporta, en el Perú 1 millón 600 mil niños, niñas y adolescentes trabajan desde los seis años y la mayoría de ellos están en las zonas rurales.

El trabajo infantil afecta el futuro laboral de los niños y totalmente en desacuerdo dijo estar Elías Cabrera. Según los especialistas, una persona que ha trabajado de niño, tendrá muchas desventajas en su futuro, tendrá menores probabilidades de desarrollo personal, menos posibilidades de tener mejor salud, pues será más vulnerable a sufrir enfermedades crónicas. No podrá insertarse adecuadamente en el mundo laboral y el trabajo infantil afecta el derecho de un niño a recrearse y tener un adecuado crecimiento. Asimismo, indicó que el gobierno y la sociedad civil han asumido grandes retos, pues existe un compromiso multisectorial y el primer reto es disminuir el nivel de tolerancia social.

Explicó que las razones por las cuales los niños, no deberán trabajar, es porque un empleo no permite al menor ser un niño o una niña ya que no le da espacio para jugar, lo cual puede poner en riesgo su salud mental y física, por ejemplo, existen labores que entorpecen su normal crecimiento. El niño y la niña no tienen todavía el criterio para tomar decisiones, por lo tanto, si trabajan están siempre obligados a ello. A no ser que los tutores de los niños consientan o les obliguen a trabajar a partir de los 16 años.

Los niños, niñas y adolescentes pierden tanto en el presente como en su futuro, las oportunidades que no se aprovechan hoy, serán las frustraciones de mañana. Hay personas que no superan el sentimiento de ser pobre y de no haber alcanzado sus metas. Refirió que las razones de la explotación infantil es extrema pobreza y marginación social: Sucede cuando la familia del niño carece de recursos necesarios para la supervivencia, lo que provoca que el niño tenga que trabajar para poder mantenerse a él y a su familia. Otro motivo es la orfandad, hay niños que al quedarse huérfanos se ven abocados a trabajar para poder subsistir. SHIRLEY VELA RÍOS