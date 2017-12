Maritza Tuesta Pinedo, directora de la institución educativa N°65092 Juan Valer Sandoval, ubicado en el asentamiento humano Carlos Acho Mego en el distrito de Yarinacocha, desmintió que el escolar de 15 años que se suicidio por Bulliyng haya estado en tratamiento psicológico tal como le habíamos mencionado en nuestra edición del 3 de diciembre.

Al contrario, afirmó que desconocía el caso y no habían detectado el problema, sino hoy en día la historia fuera otra. Por ejemplo son quince escolares del nivel secundaria y once niños de primaria con problemas que llevan tratamiento con la psicóloga, mencionó. Como la psicóloga no puede abastecerse con los más de mil alumnos, lo que buscaron estratégicamente fue priorizar a los escolares con problemas de conducta, a quienes les vienen tratando psicológicamente en coordinación con los padres de familia.

En este caso, asegura que este menor suicida no presentaba ningún síntoma de ser víctima de bullying, solo le recuerdan por ser el alumno más callado y solitario del salón. Increíblemente nadie se dio cuenta de lo que sufría en su interior; nadie fue a su casa a preguntar por qué no estaba asistiendo a clases durante las dos últimas semanas, ningún compañero, maestro ni el tutor; quien es el que debe conocer más de cerca los problemas de cada alumno para derivarlo a la profesional de psicología. “El detalle es que él estaba faltando a clases hace dos semanas, se ha hecho el seguimiento preguntando a su prima Nina’, que vive cerca a su casa y preguntamos por él, solo respondió que ya iba a ir.

Es uno de los problemas más recurrente en el colegio, la inasistencia de los alumnos que regresan después de varias semanas justificando estar enfermos, pero estamos tratando de quitar esa mala costumbre”, comentó la directora. Jean Carlos de 15 años, era alumno del colegio desde el nivel primaria y nunca se ha quejado por haber sufrido bullying, siempre faltaba un día a la semana pero no mucho como esta vez.

El menor era callado y alejado del grupo, no presentaba síntomas de estar deprimido, situación que no puede detectar una psicóloga que solo asiste unas horas los días miércoles; eso es un problema, dijo. Sería mucho mejor si la institución educativa contara con una psicóloga permanente. ¿Que es el bullying?, es una palabra inglesa, que signifi ca ‘acoso escolar’ u ‘hostigamiento escolar’. SHIRLEY VELA