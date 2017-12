Isaac Huamán, director Regional de Agricultura habló con Diario Ímpetu sobre la situación que atraviesa Macuya y la realidad del sector arrocero que viene en crecimiento; pero, que estaría cayendo, según Huamán, en las tretas de trafi cantes de tierras ocasionando problemas. Desligando a los arroceros de los trafi cantes de tierras. Sobre el caso Macuya señaló “Yo creo que es altísimamente probable la certeza que sea gente que está queriendo ubicar tierras en zonas planas influenciadas aluviónicamente por alguna quebrada, la misma que es un binomio perfecto para instalar grandes pozas de riego en el marco de esta invasión que está teniendo la región Ucayali y parte de Huánuco por los arroceros que en San Martín ya no tienen áreas y en la costa norte los afecta o las sequías o las grandes inundaciones”.

Añadió “Desgraciadamente frente al fenómeno de buscar tierras en Ucayali, hay gente que se ha propuesto utilizar eso como una oportunidad para delinquir con el tráfico de tierras. No es cierto que los arroceros de San Martín o el norte del país conozcan el escenario. Hay gente especializada”. Huamán calificó lo ocurrido en Macuya como ‘deleznable’ y ‘execrable’ ya que se trata de un patrimonio regional, nacional y sobre todo en el ámbito de la academia universitaria. Señaló “Aquí tiene que deslindarse que por más que quiera venir la cultura agraria arrocera y el emprendimiento de esta gran cadena productiva no pueden venir como si esto no tuviera dueño, como si esto fuera la casa de nadie. Tiene que haber formalidad y en eso yo creo que debemos cerrar filas”.

Se le preguntó si es que se tiene identificadas áreas para poder asignar o vender como Estado a estos empresarios. El director señaló “Nosotros no tenemos definidas áreas libres para asignar. En realidad no se trabajó hace 20 o 25 años la inmatriculación de tierras de libre disponibilidad para que más adelante pensando en esta situación pensando ahora como región agraria podamos transferir de acuerdo a la ley 1089 a estos emprendimientos de grandes empresarios asociados”. Para Isaac Huamán lo que ocurre es que los grandes empresarios sanmartinenses o norteños están viniendo y se están ubicando en espacios ayudados por agentes municipales, tenientes gobernadores y algunos agricultores.

Ellos van tomando tierras de libre disponibilidad del Estado o tierra tituladas en las que no ha habido el emprendimiento por el que se tituló y empiezan a trabajar entre 400 a 500 hectáreas. El director Huamán señaló “Eso se está notando, podríamos llamar a eso tráfi co de tierras porque ahí alguien se tituló con el fi n exclusivo de vender la tierra o alguien saca la constancia de posesión acreditando que hay actividad económica, se le otorga porque la ley no lo impide y este ya traslada y la vende, o sea se está friendo al estado en su propia manteca”. Añadió “Nosotros estamos a la expectativa porque si no es un terreno titulado y el arrocero está haciendo macizos de 400 o 500 hectáreas no va a ser titulado gratuitamente.

Tiene que comprarle al Estado por más que el haya comprado a un posesionario o algo por el estilo” Isaac Huamán no pensó dos veces en señalar que un exfuncionario de la Dirección Regional de Agricultura que fue el segundo director de Saneamiento Físico Legal y que trabajó muchos años en el sector agrario regional está detrás de muchos de los casos de tráfico de tierras. Dijo “Tiene un amplio conocimiento en el marco del catastro y es quien está promoviendo este tipo de cosas, lamentablemente”. Acotó que el exfuncionario en cuestión tiene antecedentes de tratos con extranjeros y connacionales atendiendo que él conoce escenarios libres para la compraventa; pero, la condición es que primero se titule. Huamán sentenció “Nosotros estamos al acecho.

No vamos a titular un terreno que no está trabajado conforme a la 1089, que no tiene actividad económica. No vamos a titularlo porque no responde al elemental concepto postulado en la ley”. Amplió diciendo “Tenemos conocimiento que está metiéndose al fondo de Manantay, en la zona de Quinillal, al sur de Campoverde, también tuvo injerencia en la zona de Anía; pero, ya Agricultura tiene conocimiento y se ha impartido orden de tener sumo cuidado. No vamos a permitir que la moral y la confianza de esta corporación agraria se sigan erosionando por culpa de gente que está acostumbrada a tener grandes recursos y lo tuvo inclusive en base a las tierras del Estado”.

Para Isaac Huamán la relación entre el tráfico de tierras y los arroceros no es directa. Dijo “El tráfi co de tierras está aprovechando las expectativas de los grandes productores de arroz bajo riego que buscan terrazas planas y la influencia aluviónica de ríos y quebradas. Ellos vienen con mucho ímpetu de hacer agricultura en la región y eso es bueno. Ucayali dentro de poco tendrá 100 mil hectáreas de arroz bajo riego, 300 mil hectáreas de palma aceitera, a lo mejor 100 mil hectáreas de cacao”.

El futuro del agro está claro para Isaac Huamán, añadió “No hay otro camino, no le queda otro camino al país. El país es agrarista y ese es el rumbo que debe fortalecer y eso es lo que sabe el presidente regional, lo sabe el próximo

presidente de la región que sea elegido, no hay otra, no hay vuelta atrás, es inminente el camino al desarrollo agrario para que sea el sostén económico de la región”. Huamán aclaró sobre el tráfi co de tierras “Son responsables aquellos que tienen el conocimiento del espacio y están buscando que los arroceros caigan en comprar tierras que a lo mejor tienen problemas con posesionarios precarios, porque son tierras de comunidades nativas, porque están tituladas a terceros. Están cayendo algunos por la buena fe creyendo a testaferros o creyendo a los trafi cantes y luego aparecen los problemas que nosotros tenemos que solucionar”. El director cerró las declaraciones invitando a todos y cada uno de los agricultores y empresarios agrícolas que deseen información ofi cial a visitar las ofi cinas de la Dirección Regional de Agricultura para que de esta manera se eviten estos problemas con trafi cantes de tierras. F. GONZÁLEZ POLAR