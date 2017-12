Luego que el tema del levantamiento de las exoneraciones tributarias volviera a tarima, diversos profesionales se pronunciaron al respecto. Entre estos se pronunció el contador Segundo Roldán Pérez Cahuaza, catedrático universitario, quien señala que el Estado no debería si quiera evaluar el levantamiento de las exoneraciones tributarias a Ucayali, ya que en comparación con las demás exoneraciones aplicadas en muchos otros sectores, lo exonerado a Ucayali no representa nada en el plano económico. Pérez Cahuaza señala que Ucayali solo representa el 0.3% del presupuesto nacional y que si se suman todas las exoneraciones de la Amazonía solamente se alcanza el 1% de los tributos exonerados del país.

Por poner ejemplos, solamente en el sector minería se devuelven más tributos de los que se pagan ya que durante el 2016 este sector aportó por IGV e Impuesto a la Renta (IR) mil 944 millones de soles y en devoluciones, la SUNAT entregó 5 mil 889 millones de soles, En el Sector Banca también cuenta con una fuerte exoneración del IR que fue ampliada hasta el 31 de diciembre de 2018. Esta ley está claramente sesgada para un sector ya que el 73% de todos los ahorros del país se encuentra en manos del 1% de los ahorristas con un promedio de 700 mil soles de ahorro en sus cuentas encontrándose mil 138 cuentas con un

promedio de 52 millones de soles ahorrados.

Esta exoneración no benefi cia de manera alguna al 99.21% de los ahorristas que poseen en promedio un poco más de 2 mil soles en sus cuentas de ahorros. Esta exoneración absolutamente sesgada al sector empresarial no es la única ya que las ganancias producto del mercado de valores se encuentran también exoneradas del pago del IR hasta el año 2018. Por último la ampliación de las exoneraciones tributarias a la importación de repuestos de aeronaves que ya ha generado que ya le costó al país mil 767 millones 529 mil 430 dólares americanos que fue ampliada cinco años más que costará una suma similar o superior al Estado.

Frente a todas estas exoneraciones a las grandes corporaciones y empresas del país, Pérez Cahuaza pregunta ¿Cuál es el fin de levantar las exoneraciones a Ucayali? Fuera de recordar los grandes incumplimientos del propio Estado en cuanto a sus inversiones en la Amazonía previstas en la ley 27037 Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, Pérez Cahuaza señaló que no existe sustento lógico o económico que justifique el levantamiento de las exoneraciones en la Amazonía ya que si suman el 1% de lo no recaudado por el estado ¿Por qué no inician con los grandes beneficiados de las exoneraciones? F. GONZÁLEZ POLAR