Capcom anunció el lanzamiento de “Street Fighter 30th Anniversary Collection”, una colección tributo a su popular videojuego de lucha. La noticia se da tras el reciente anuncio de la llegada de Megaman 11. Ambas son entregas emblemáticas de la desarrolladora. “Street Fighter 30th Anniversary Collection”, verá la luz con el objetivo de conmemorar la trayectoria de uno de los pilares de la industria.

En esta versión remozada se incluirán hasta 12 videojuegos y revisiones de la saga por un precio de 40 dólares. Los títulos que estarán incluidos en esta presentación son: Street Fighter, Street Fighter 2, Street Fighter 2 Champion Edition, Street Fighter 2 Hyper Fighting, Super Street Fighter 2 The New Challengers, Super Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3, Street Fighter 3, Street Fighter 3 Second Impact y Street Fighter 3 Third Strike. El primer título, Street Fighter, apareció en el año 1987 en Arcade y gozó de cierta popularidad, pero fue su continuación, Street Fighter II, la que provocó una verdadera revolución en el mercado y generó el “boom” de los juegos de lucha en salones de arcade.