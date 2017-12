Chamath Palihapitiya, ex vicepresidente de crecimiento de usuarios de Facebook, confesó que siente “una culpa tremenda” por su rol en la compañía que ha ayudado a construir. Las declaraciones del ex empleado de la empresa tecnológica tuvieron lugar en una conferencia en la escuela de negocios de la Universidad de Stanford y fueron publicadas esta semana por el medio digital The Verge. “Creo que hemos creado herramientas que están desgarrando el tejido social de cómo funciona la sociedad”, dijo en el auditorio. Después recomendó a las personas tomar un “descanso” de las redes sociales.

Si bien las afirmaciones de Palihapitiya, vinculado a la empresa en el 2007, aludieron a la red social, sus críticas apuntaron no solo a Facebook, sino también al amplio ecosistema de las redes sociales. Según él, al reducir el tiempo de respuesta entre usuarios, estas plataformas aceleran el ritmo al que la dopamina infl uye sobre nuestros cerebros. Así, las interacciones sociales habituales (cara a cara) no resultan tan satisfactorias. “Con las interacciones en línea impulsadas por corazones, me gusta, y pulgares arriba; no hay discurso civil, no hay cooperación”, dijo el experto.