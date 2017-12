Siguiendo la moda capitalina, llegó a Pucallpa el afán de colocar avisos publicitarios en las veredas. Aparte que no se paga arbitrios por ello, son muy notorios y efectivos, porque todo caminante los observa, aunque no necesariamente los lee. Lo avisos colocados en nuestra ciudad son enormes en comparación a los que se colocan en los pisos de Lima, donde no pasan del tamaño de un mosquito, pero los de acá ocupan más de la mitad de un cuadro de las veredas. En Lima lo usan sobre todo para anunciar lugares de citas. Los de acá, digamos, son más decentes. JM