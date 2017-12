Luego de la obtención de información sobre el caso de #Peculado, #Colusión y Cobros Indebidos que llevó a #SaidTorres al penal del kilómetro 12, en la que presuntas irregularidades estarían favoreciendo una posible liberación, Diario Ímpetu contactó al fiscal provincial Gomer Tuval Santos Gutiérrez de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios quien señaló que la investigación continúa y que no hay amenaza al proceso. El #fiscal Santos Gutiérrez señaló que de los múltiples casos que tiene el exalcalde de #Manantay Said Torres; él tiene a su cargo la investigación de cuatro.

De estos cuatro procesos es el de carpeta fiscal 250-2017 el que llevó a Said Torres a encontrarse con la medida de prisión preventiva a la fecha y fue una acumulación, según señala Santos Gutiérrez de dos carpetas más, la 229-2015 y la 43-2016. Ambos casos, como el 250-2017 tienen en común el presunto mal manejo de la caja chica de la Municipalidad Distrital de Manantay, hecho por el cual se procedió a realizar la acumulación de las investigaciones. Sobre el hecho que aparentemente una de estas investigaciones venció en plazo dentro del Poder Judicial el fiscal señaló que no condiciona de ninguna manera los avances logrados ni la expone a un cierre de alguna índole.

“Con respecto al tema de si afecta o no el hecho de haberse vencido un plazo, de ninguna manera puede afectar. Si vamos a una audiencia de prórroga y en el supuesto que el señor juez no ampare la solicitud del Ministerio Público nos va a otorgar un plazo de acuerdo a ley de 10 o 15 días para que nosotros emitamos pronunciamiento. No puede caerse de ninguna manera la investigación” afirmó Santos Gutiérrez. El fiscal añadió que el juez evaluará como se resuelva en el estado situacional de la investigación; pero, no puede determinarse ninguna afectación al proceso como un archivamiento o un sobreseimiento. Confirmó que el caso sigue vigente y que tiene pendientes unas ‘breves diligencias’ en el caso 43-2016, que sería el motivo de la solicitud de prórroga.

Santos Gutiérrez señaló que una de las implicadas en una de las investigaciones de Said Torres elevó un cuestionamiento por la acumulación de investigaciones (suma) señalando que se vulnerar sus derechos. El fiscal señaló que esta queja le valió una tutela de derechos declarada infundada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria.