E n febrero próximo, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha adquirirá un pool de maquinaria, y no sería bajo la modalidad de endeudamiento o solicitud de préstamo a una entidad financiera; sino con recursos propios que el gobierno central transferirá el año fiscal 2018, dio a conocer el alcalde Rony Del Águila Castro, durante la minga “Mejorando mi Barrio” desarrollado el último sábado en el asentamiento humano Gustavo Maldonado Ornetta. Indicó a la población que se dio cita a la zona para acceder de los servicios municipales, que no es una autoridad de escritorio, sino de campo. “En este trabajo diario que he emprendido hace aproximadamente dos meses he constado múltiples necesidades y el mantenimiento de vías es el problema recurrente que demanda atención urgente. A los pobladores les adelantó que el próximo año la comuna yarinense adquiriría unos 15,000 metros cúbicos de ripio con el propósito de mejorar un aproximado de 30 kilómetros de vías de la jurisdicción. Del Águila Castro, con autocrítica refi rió que han habido recursos en años anteriores que pudieron haberse destinado para adquirir las maquinarias, como lo hicieron otros gobiernos locales de la región Ucayali, muy a pesar que sufrieron recortes presupuestables. Finalmente remarcó que pese a la adversidad, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha ha emprendido sirve a la comunidad, aunque no de forma óptima, sin embargo la población percibe que se viene dando las mejoras y siempre será el pueblo el mejor juez para valorar las acciones emprendidas. GSM