La lluvia acontecida el martes 19 de diciembre mostró la cruda realidad que atraviesan los usuarios del programa Pensión 65 del distrito de Yarinacocha, cuando requieren cobrar su bono económico en las agencias bancarias, que el Estado Peruano les asigna cada dos meses. Diario Ímpetu constató el padecimiento de los varones y mujeres adultos mayores de la jurisdicción de Yarinacocha, que pese a tener un toldo donde sombrearse del candente sol y sillas pasa sentarse, ante una torrencial lluvia, resultan insuficientes; porque la lentitud con la que se les atiende en la entidad financiera los expone al cansancio, a la lluvia y todo tipo de inclemencias.

La fuerte lluvia que empezó al promediar las 8:20 de la mañana, graficó que el Estado no genera condiciones dignas de atención a este grupo humano, que lejos de ponerse a buen recaudo ante las inclemencias del tiempo, se cubrían con sombrillas, plásticos que con los vientos no les protegía de nada. Familiares de los adultos mayores refirieron que la Banco de la Nación debería habilitar más ventanillas y asignar más personal (solo 1 se encarga de su pago), cuando se trata de realizar los pagos de los bonos económicos a los usuarios de Pensión 65; porque no solo basta poner tranqueras en la vía para evitar el tránsito de vehículos para no registrar accidentes, sino que el buen trato y seguridad tiene que ir acompañado de condiciones dignas en favor de los adultos mayores. GSM