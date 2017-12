Más de una decena de personas que acudieron a la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha ayer martes, mostraron su malestar e incomodidad por la demora y pésima atención en las gestiones que van a realizar en esta oficina. Una enardecida vecina, refi rió que las personas sean damas o varones, que fungen de servidores municipales no tienen capacidad para absolver las consultas de los usuarios, mucho menos orientan adecuadamente al ciudadano, haciéndoles perder valioso tiempo del día. Similar afirmación indicaron otros ciudadanos que acudieron a esta oficina del órgano municipal de Yarinacocha, porque expresaron que no es posible que el responsable de la gerencia convoque a una reunión de servidores municipales, dejando sin personal que pueda atender a los ciudadanos que acuden a realizar trámites. Frente a esta situación expresaron que el alcalde debería realizar visitas inopinadas a las diversas áreas de la comuna distrital a fin de constatar la calidad del servicio que brindan a la ciudadanía, porque puede tener la voluntad de optimizar la calidad de la atención pero las personas que están laborando no ayudan mucho en este proceso. Los usuarios, quienes por temor a represalias o entrampamiento a sus diligencias que realizan en Infraestructura y Obras, no dan su nombre, si esperan que la queja ciudadana sea tomada en cuenta y que mejore la atención.