El pleno del Congreso desestimó anoche el pedido de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, tras haber escuchado la defensa del mandatario y las opiniones de los congresistas de distintas bancadas. La votación dio 78 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones. En la mañana el presidente Pedro Pablo Kuczynski, en compañía de su abogado Alberto Borea, durante su presentación ante el pleno del Congreso, pidió a los legisladores que “actúen en consecuencia, pues está en sus manos salvar la democracia o hundirla por mucho tiempo”. Para aprobar la vacancia presidencial se requería de una votación califi cada, equivalente a los 2/3 del número legal de parlamentarios, es decir 87 votos de los 130 congresistas. La decisión fue tomada en el juicio político que se desarrolló este jueves en el hemiciclo, en base a la presunta vinculación del mandatario con el caso de corrupción de Odebrecht. Al mandatario se le acusa de mentir en relación al escándalo de corrupción, luego de que fueran hechos públicos documentos que indican que la consultora Westfi eld Capital, creada en 1992 y de su propiedad, recibiera 782 207 dólares entre 2004 y 2007 por parte de Odebrecht, cuando fue ministro de Economía y primer ministro. Kuczynski tuvo la oportunidad de defenderse ante los legisladores en la mañana de este jueves. En su comparecencia enfatizó que en el período en que se fi rmaron los acuerdos con la compañía brasileña, no estaba a cargo de la gestión de Westfi eld. Indicó que dichos acuerdos fueron alcanzados por Gerardo Sepúlveda, su socio, y que de ellos no sabía nada hasta ahora. “Se me acusa injustamente de ser deshonesto, yo quiero rechazar esas acusaciones, jamás le he mentido al pueblo peruano”, dijo y aprovechó para pedir disculpas a los peruanos “porque no he sabido explicar, porque no le he prestado la debida atención a las formas de la política”. Aseguró a los congresistas que lo que estaba en juego con ese juicio “no es la vacancia de un presidente, sino la democracia que tanto le costó a Perú recuperar”. “No apoyen una vacancia sin sustento, porque el pueblo no olvida ni perdona”, pidió. Alberto Borea, abogado del presidente, califi có a este proceso como un “golpe de Estado”.