A vísperas de la Noche Buena, Ímpetu acudió al pastor Juan Caleb Ríos Ríos, presidente de la Fraternidad de Pastores de la Región Ucayali para conocer cómo celebran los evangélicos la Navidad, teniéndose como respuesta que conmemoran el motivo del nacimiento de Jesucristo mediante el compartir, siendo lo más importante la parte espiritual. El pastor explicó que ellos creen que Jesús no nació el 25 de diciembre, porque lo hizo en otra fecha, esta información es avalada por los estudios teológicos, la historia y la cultura Judía; no obstante dijo que los evangélicos celebran el motivo del nacimiento de Jesús, y lo que no comparten que sea una celebración que se dé con borracheras, fornicación y cosas perversas que conllevan al mundo a tergiversar y no entender la esencia del por qué Jesús vino a la tierra.

Ríos Ríos dejó en claro que Navidad es una tradición y que muchas iglesias lo celebran con dramatizaciones, mientras que otras lo hacen compartiendo con personas situadas en asentamientos humanos y demás cristianos que no cuentan con una chocolatada o panetón en la mesa.

ACCIÓN DE AMOR Para hoy, la iglesia que encabeza el pastor Caleb visitará a los adolescentes del Centro de Rehabilitación Juvenil para llevar una chocolatada y compartir el motivo del nacimiento de Jesús y que los adolescentes recluidos no solo deseen en esta fi esta un regalo o ver a su madre, si no que sepan que el amor verdadero viene de Dios, quien demostró su amor entregando su vida en la cruz. “Es importante que se sepa que la iglesia cristiana evangélica hace acciones sociales como cualquier institución, pero lo que se agrega es un mensaje de refl exión de que Jesucristo es salvación y es perdonador; eso es lo que debe predominar más que cualquier otra fi esta”.

REFLEXIÓN El presidente de la Fraternidad de Pastores de la Región Ucayali a todos los amigos, paisanos, conciudadanos de toda la iglesia y del pueblo solicitó que reflexionemos y que en esta fi esta no solo se vea la parte externa, porque hay gente necesitada. “Imaginase usted comer un pavo o tener un regalo y otros niños no, es el tiempo de compartir y no de embriagarse y ocasionar problemas al manejar un vehículo, más bien refl exione en unidad con la familia y celebre el motivo del nacimiento del señor Jesucristo que vino por nosotros y murió en la cruz por nuestros pecados”. Añadió que “celebremos bien y con causa esta fi esta para que Dios pueda bendecir a toda la ciudad y que no haya muerte, desgracia, embarazos indeseados más bien que haya paz, amor, unidad en la familia”.

MIRADA A LA SOCIEDAD Lo que el pastor precisó es que se necesita que a nuestra generación que se levanta es oportuno seguir enseñándole los valores, porque se ha visto que dentro de la política y estamentos sociales, e incluso empresas hay mucha corrupción y eso viene de cultura, de familia y educación y se da por la falta de tener a Jesucristo en los corazones y no se trata de religión porque no es precisamente la que transforma a hombre. “Dios es un Dios que esa metido en la sociedad, y la antropología y sociología bíblica nos muestra cómo Dios transforma vidas; cito un Salmo que dice bendita la nación cuyo dios es Jehová y dijo que si ello predomina en el Perú, pues el país saldrá adelante, pero debe hacerlo con personas transformadas para que la política, los gobiernos regionales y cada estamento público o privado cuente con hombres que tienen a Dios en su corazón y entiendan que Jesús vino a la tierra para que seamos con él , que en los hogares y corazones reine y se tenga vida eterna”, el pastor Caleb añadió que para eso la iglesia ora día a día.