La madrugada de ayer una motocicleta tipo cross se acantonó en la parte posterior de la discoteca Blue Sky en donde como todos los jueves se desarrollaba el evento ‘Bellaqueo’. Aprovechando un predio no cercado, lanzaron una granada denominada Triple Hyper Tear Gas Grenade que significa “Triple Granada de Gas Híper Lacrimógeno” modelo GL-300/TH de la marca Cóndor de fabricación brasilera de uso policial y militar al centro de la pista de baile de la discoteca. Dos de las tres partes de la granada cayeron en la discoteca y uno cayó en la vivienda del vecino desde donde se realizó el lanzamiento. Los sujetos lograron escapar. Al interior de la discoteca el pánico se apoderó de los jóvenes que ahí se encontraban y empezó una estampida rumbo a las salidas de emergencia. Según declararon testigos, en medio de esta carrera, vasos, copas y botellas cayeron al piso y se rompieron creando un macabro escenario.

Decenas de jóvenes caían y se levantaban con vidrios incrustados en manos, pies, rodillas y muslos mientras el gas lacrimógeno cerraba las vías respiratorias de los asistentes que no podían creer lo que estaban viviendo. El pánico volvió incontrolable el cuantioso grupo de asistentes que bordeaban las 300 personas según la denuncia sentada por el representante legal de la discoteca en la comisaría de Pucallpa. Oficialmente se reportaron 26 heridos de los cuales 11 fueron trasladados al Hospital Amazónico de Yarinacocha y 15 al Hospital Regional de Pucallpa. Hasta las 10:00 de la mañana de ayer, todos los pacientes ingresados al Hospital Amazónico ya habían sido dados de alta mientras que unos cuantos quedaron en observación en el Hospital Regional por las contusiones y cortes sufridos. Inescrupulosas personas iniciaron rumores en redes sociales sobre la muerte de dos mujeres durante este atentado.

La difusión de algunas fotografías tendenciosas fue el sustrato para que cientos de cibernautas cayeran en el rumor que se fue disipando con el paso de las horas. Diario Ímpetu visitó los dos principales nosocomios de la cuidad y comprobó que hasta el cierre de este informe no existía ninguna víctima producto del lamentable suceso. En un comunicado de la Discoteca Blue Sky a través de sus redes sociales señalaron “Blue Disco condena y repudia el ATENTADO CON BOMBAS DE GAS LACRIMÓGENO DE USO POLICIAL hacia la vida de sus clientes, trabajadores y dueños” y añadieron “las denuncias policiales ya fueron realizadas según el debido proceso y que venimos analizado nuestras cámaras de video vigilancia para dar con los autores materiales e intelectuales a la brevedad posible. Que no quede duda alguna que Blue Disco acudirá a todas las instancias locales, regionales y nacionales para que se condene este deplorable suceso”. Wenceslao Miranda, fotógrafo de ‘Bellaqueo’ señaló que esto sería parte de algo que denominó una ‘guerra de discotecas’. Al respecto, Bacheli Díaz, uno de los organizadores del evento ‘Bellaqueo’, durante la transmisión en vivo que realizó Diario Ímpetu minutos después de ocurrido el atentado contra el evento, señaló “La verdad es que no quisiera pensarlo de esa manera; pero, si es así ¿Qué puedo hacer? Nada más. pedirles disculpas a toda la gente que acudió a Bellaqueo, lamentamos mucho lo que ha pasado. Vamos a dejar todo en manos de la policía para que investigue el caso” F. GONZÁLEZ POLAR