Triste Navidad. No podemos imaginar el dolor que siente una familia de San Pablo de Tushmo de Yarinacocha, al perder la vida de su bebé en circunstancias no esclarecidas en el Hospital Amazónico. Hasta cuando seremos víctimas de negligencias médicas sin que nadie lo pueda evitar, mencionan los familiares del niño mientras nos narraban los momentos tan agobiantes que pasaron en el nosocomio. Liller Gael .P. N. A penas había cumplido siete meses de nacido, era el único hijo de sus jóvenes padres, era el engreído de su familia, pero de un momento a otro comenzó a tener fi ebre la mañana del pasado sábado 23. Lo llevaron al centro de salud de San Pablo de Tushmo, de ahí el médico le transfirió al hospital para que le realizaran unos exámenes de hemograma y descartar si se trataba de Dengue. Sus papás, Liller Pacaya Vilchez de 33 años y Maeliz Navarro Ramírez de 23, se comunicaron con este diario el sábado por la noche para denunciar que su bebé estaba en cuidados intensivos, a donde ingresó sin que sepan de su mal. Ese día por la mañana consideran que le aplicaron gran cantidad de suero, ya que notaron que comenzó a hincharse.

El primer médico, que lo atendió en el hospital dijo no tenía nada grave, sin embargo, por la noche el otro galeno le indicó que el niño tenía agua en sus pulmones; sin embargo, no le hicieron el debido tratamiento cuando entró al hospital. En la mañana del 24, en vísperas de Navidad, a las 8:15 de la mañana el niño falleció. Aproximadamente a las 11 de la mañana sacaron su cuerpo del hospital. En la descripción de la defunción indican que el niño tenía diez dias de fiebre y llevaba internado tres días; “una total mentira por lo cual exigimos justicia”, refirió un familiar.

Su cuerpo fue enterrado en horas de la tarde de ayer en el cementerio de Tushmo. Esperan el apoyo de la fiscalía, Defensoría del Pueblo y del Ministerio de la Mujer. También aseguran los padres aquejados que durante su estancia en el hospital, fueron testigos del maltrato y la falta de atención médica, incluso gravaron un vídeo en donde se ve a un hombre grave en silla de ruedas, pero como no le atendieron rápido murió en el pasillo del hospital. Su familia nos confirmó la negligencia, sin embargo evitaron denunciar porque confían en el Todopoderoso que hará justicia. SHIRLEY VELA