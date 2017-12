Más que felices se encuentran los fujimoristas de Ucayali luego que se conociera el indulto de su líder Alberto Fujimori Fujimori y sus seguidores en Pucallpa no son ajenos a dicho sentimiento, como es el caso de la excandidata por la alcaldía de Yarinacocha de la agrupación naranja, Bessie Bermúdez Peña. La exconductora de televisión señaló “Díganme lo que quieran, pero este hombre (Alberto Fujimori) me dio la paz, me permitió caminar tranquila por las calles, me permitió estudiar sin miedo, sin temor a ser atacada, me permitió comer tranquila en un restaurante. Este hombre pasó casi 8 años preso, merecía el indulto humanitario”. Quien también expresó su felicidad por redes sociales fue el excandidato también por Fuerza Popular, Luis Carlos Mendoza Ayón quien además escribió lo siguiente “Muy delicado lo expresado por el Congresista Héctor Becerril, me imagino que tiene pruebas que Alberto Fujimori llamó a los congresistas que no votaron en favor de la vacancia y que alienta la corrupción”.

Agregó que “algún dirigente regional o nacional debería pronunciarse, al respecto. Una cosa es la vocería congresal, otra la partidaria”. La precandidata a la alcaldía de Monte Alegre – Neshuya, Llajaira Soler Mori, indicó que la libertad de Alberto Fujimori es el milagro que había pedido muchas veces. Ahora sí nuestro partido se ordenará y volarán cabezas, comentó. Los comentarios a favor y en contra de los usuarios no se hicieron esperar donde recordaron la historia, a los asesinados, a los terroristas y algunos llegaron hasta agresiones verbales. ZPC