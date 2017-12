El viceministro de Justicia y presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Juan Falconi, dijo que el indulto humanitario a Alberto Fujimori se hizo en apego a las normas que comprende el proceso. “Yo no he recibido ninguna recomendación ni llamada. Este es un tema de conciencia. Quienes me conocen saben que yo obro según mi conciencia. (…) Yo firmo y suscribo lo que creo. Descarto las teorías conspirativas que veo las redes sociales”, aseguró.

DEFENDIÓ PRESENCIA DE MÉDICO DE FUJIMORI El sábado 23 de diciembre, un día antes de que se le dé el indulto a Fujimori, el portal Ojo Público reveló que Juan Postigo, médico de confianza del expresidente, integró la Junta Médica que recomendó la gracia presidencial. Falconi defendió su presencia, indicando que no significaba un conflicto de intereses. “No es como un abogado que defiende posiciones, un doctor mira un tema objetivo. (…) No había impedimento para que el doctor de Fujimori integre la Junta Médica”, explicó. Esta decisión fue diferente a la de enero de 2013, cuando Alberto Fujimori pidió que Postigo forme la Junta Médica que iba a evaluar su pedido de indulto. Esta medida fue comunicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros.