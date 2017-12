El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, sostuvo que los días no laborales del año 2018 para los trabajadores del sector público serán positivos para impulsar el turismo interno en el Perú. Comentó que el turismo es una actividad dinamizadora de las economías locales y contribuye al conocimiento de los atractivos turísticos y de las distintas realidades de las poblaciones de nuestro país. Los días no laborables en el sector público fueron decretados a partir del Decreto Supremo N° 021-2017-TR, publicado ayer en el Diario Oficial El Peruano. En el dispositivo legal se especifi ca que los días no laborables para los trabajadores del sector público a nivel nacional para el 2018 son los siguientes: 2 de enero, 27 de julio, 31 de agosto y 02 de noviembre. En la norma se menciona que las horas dejadas de trabajar serán compensadas en la semana posterior, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades. Además, los centros de trabajo del sector privado podrán acogerse a lo dispuesto en la norma, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores.

FERIADO DE FIN DE AÑO En el próximo fin de semana largo, del 30 de diciembre al 2 de enero del 2018, se proyecta que se trasladarán más de 1.3 millones de peruanos, generando un impacto económico de alrededor 178 millones de dólares. Por otro lado, a través del Decreto Supremo N0222017-TR se declaró días no laborales a nivel de Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao, para los trabajadores de los sectores público y privado, los días 13 y 14 de abril del 2018. Esto debido a la realización de la VIII Cumbre de las Américas.