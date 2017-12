Moradores de los alrededores y cercanías del sector Santa Clara se quejaron por la falta de control en la fabricación de carbón por esa parte de la ciudad, que ocasiona contaminación ambiental y atenta contra la salud de la población. Los quejosos, entre quienes parecieron algunos empresarios de los aserraderos de ese sector de Manantay que pidieron no ser identificados, recordaron que hace algunos años hubo una medición ambiental del aire constatando que contiene hasta trecientas veces más del mínimo permitido para partículas de carbón, lo que sospechan debe haber crecido porque desde entonces no han renovado una campaña similar. Quienes reclamaron aseguraron tener denuncias planteadas ante el Ministerio Público y ofrecieron documentos, pero no llegaron a mostrarlos. Se mostraron preocupados por la salud de la población de la ciudad, en particular de los moradores del sector de Santa Clara, que son los que respiran con mayor intensidad el volumen contaminante que aumenta en las horas de fabricación del carbón, por las noches.

Consideraron que es bueno aprovechar los residuos de la madera que sobra en los aserraderos del lugar para desarrollar una semi industrialización de esos productos, pero que deberían efectuarse con la tecnología adecuada y en lugares idóneos que no comprometan la salud de la población. Lamentaron que ese control no lo realicen los propietarios de los aserraderos, que venden sus residuos y permiten que se fabriquen los subproductos en las inmediaciones, situación que, según dijeron, tampoco es controlada por las autoridades ediles, de agricultura, ni las de verificación ambiental. Anotaron que incluso los carboneros utilizan agua potable para rociar su producción, pero solo pagan como moradores de asentamientos humanos, cuando al resto del sector empresarial se les cobra tarifas industriales. Recordaron que cuando en alguna ocasión la Fiscalía del Ambiente notificó a los carboneros para que se retiren a otro lugar más apropiado para desarrollar su producción, no hubo seguimiento y no pasó nada, manteniéndose el problema hasta la actualidad.