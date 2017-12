El Servicio Social del Hospital Regional de Pucallpa informó que un hombre indigente se encuentra abandonado en el servicio de Emergencia desde hace más de una semana. Marcial Hernández Bardales de 59 años, lleva internado cuatro meses en el mencionado hospital, le trasladaron a un albergue en donde le aceptaron solo por unos días, pero hoy en día no tiene a dónde acudir. Trataron de ubicar a sus familiares, pero parece no tener a nadie.

Llegó hace cuatros meses al hospital y estuvo internado todo ese tiempo con una cuadro de anemia y tuberculosis, que está controlado y no es contagiosa, tal como indica su constancia médica. Sin embargo, parece no importar a los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. La asistencia social del hospital de Pucallpa indicó que no le quieren recibir en la Casa Refugio ya que está en mal estado de salud. Ahora solicita a los demás albergues de nuestra ciudad que se puedan sensibilizar con este hombre para que pueda tener un techo en donde pueda pasar sus días. El permanece sentado en una de las camillas de emergencia y come de la caridad humana, pese a eso, no es suficiente. Las personas de buen corazón se pueden acercar a Servicio Social. SHIRLEY VELA