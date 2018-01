Problema de nunca acabar. Un nuevo corte en el servicio de agua potable se registró en la víspera de año nuevo en la ciudad de Pucallpa y alrededores. La empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Coronel Portillo – Emapacopsa, obligó a las familias a juntar el líquido elemento desde las casetas de bombeo.

Se trata de un hecho repetitivo que, una vez más, provocó la indignación de los usuarios, quienes aseguran que desde tempranas horas del domingo 31 no llegaba el líquido vital a sus viviendas, situación que se prolongó hasta las 5 de la tarde. Asimismo, los vecinos advirtieron que pese a los registros del recorte de servicio la facturación no varía; hecho que, a pesar de ser denunciado, no encuentran soluciones. “Nos dejan sin agua por días, pero luego los recibos salen con la misma tarifa.

Así que esperamos que estos días desabastecidos no sean considerados”, sostuvo una moradora del asentamiento humano Telefónica. La misma escasez de agua afrontaron otros pobladores de diversos sectores, quienes denunciaron que el suministro de agua potable se recortó intempestivamente, por lo que no tuvieron tiempo de almacenar en sus depósitos.