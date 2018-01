A las 7:50 de la noche del último domingo 31 de diciembre de 2017, cuatro personas armadas y encapuchadas llegaron hasta el domicilio del expresidente regional y candidato al Gobierno Regional Edwin Vásquez López, encañonaron a su suegra y preguntaron por él. Esperaron por algunos angustiantes minutos hasta que finalmente se retiraron a toda marcha sin robar nada de su vivienda a donde llegó 8 minutos después de ocurridos los hechos.

En exclusiva, Diario Ímpetu conversó con Vásquez López quien contó detalles de lo que afirma, es un tema exclusivamente político por sus niveles de aceptación frente a los comicios electorales de octubre de este año. Lo primero que afirmó es que esto ocurre luego de un reglaje de aproximadamente 7 días, señaló “Pusieron una caseta de vigilancia en un terreno alquilado junto a mi casa hace una semana. Anoche les falló el cálculo, vinieron a ultimarme y no me han encontrado. Me estaban buscando”.

La hipótesis de algún robo o intento de quedó totalmente descartada por el candidato que dijo “De negocios no puede ser, no tengo nada de negocio ahí. Es político

esto, es algo político” Por su seguridad, ha debido tomar acciones inmediatas, declaró “Me he trasladado de domicilio al local del partido en Maya de Brito, ahí tengo segundo y tercer piso, ahí tengo garantías, ahí tengo guardianes” y añadió “Mi familia va a permanecer acá y se va a mudar al local de Maya de Brito conmigo”.

Luego de este aparente intento de asesinato en contra del conocido candidato del Otorongo, la policía realizó diligencias hasta aproximadamente las 2:00 de la mañana de ayer. Sobre ello señaló “Han venido a registrar mi vivienda y alrededores para identifi car a esos sujetos. Son cuatro, gente que no es de acá. Todo quedó registrado en video, ya se lo entregamos a las autoridades”.

Edwin Vásquez resumió lo ocurrido, dijo “No ingresaron a mi vivienda, me buscaron en los alrededores. A la mamá de mi señora le pusieron un revólver en la cabeza y le dijeron ‘Tranquila que a usted no la buscamos, tranquilícese y no grite’. Mientras, los otros tres se pusieron a merodear la casa. Cuando le dijeron ‘A usted no la buscamos’ la señora les dijo ‘Entonces ¿A quién van a matar?’ y no le han contestado”.