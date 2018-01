Los vecinos del asentamiento humano 7 de Junio en el distrito de Manantay, se sienten mortifi cados y cansados de vivir con vías en mal estado, esta realidad reporta los moradores del jirón Los Ceticos que desde hace varios años se encuentra cerrada por la construcción de casas.

Ketty García Valera, dirigente de la zona puntualizó que el jirón Los Ceticos nunca ha sido atendido por ninguna autoridad distrital ni provincial, esta vía se encuentra situada en la última cuadra del jirón Los Tulipanes, desde que fue creado el asentamiento humano 7 de Junio hace 38 años.

Indica la indignada mujer que desde hace más de tres años atrás, seis familias construyeron sus casas en plena calle, a pesar de ser notificados para su reubicación por parte de la directiva del asentamiento humano, nunca acataron la orden y hasta la fecha continúan cerrando la calle.

A esto se suma un tanque de agua de EMAPACOPSA que se encuentra en plena vía entre los jirón Los Tulipanes con los Ceticos.

Otro problema que los tiene muy resentidos con las autoridades locales es el deterioro de la calle, los vecinos no pueden transitar por el lodo y los baches; sostienen que “el alcalde recluido en el penal Said Torres dejó el proyecto de la obra de pavimentación y hoy nadie quiere hacerse responsable de la misma, por esta razón exigen al actual alcalde Julio Gómez cumpla su promesa de trabajar con el pueblo y no con dirigentes,” remarcó Ketty García.