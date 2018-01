Según el portal de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el 2017, de las 17 municipalidades de Ucayali, la de Manantay solo gastó el 31.5% de su presupuesto total, quedando en el último lugar del ranking regional de ejecución de gasto.

Manantay inició el 2017 con el Presupuesto Institucional Apertura (PIA) de 4 millones, 265 mil 530 soles, en su Presupuesto Institucional Modifi cado (PIM) obtuvo 20 millones 947 mil 461 soles, pero solo gastó en proyectos de inversión 6 millones, 589 mil 801 soles, solo el 31.5% de su presupuesto.

Esto lo ubicó en el último puesto, la municipalidad ucayalina con menos porcentaje de ejecución de gasto; se presume que esta deficiencia por los problemas legales de su encarcelado alcalde Said Torres Guerra.

Hoy el actual alcalde Julio Gómez Romero, salió a lavarse las manos sobre el pobre resultado obtenido. “Yo estoy tres meses y medio, yo no he manejado todo el año del 2017; cuando ingresé inclusive en Seguridad Ciudadana había solo 70 soles nada más y hay muchos detalles que ya en su momento iremos analizando, posiblemente más adelante daremos un informe del año 2017”, refirió.

Enfatizó que no es culpable de estos pésimos resultados, “vuelvo a repetir: yo no he manejado el presupuesto, casi todos son desde septiembre hasta diciembre que no ha entrado casi nada, eso sería la explicación”.

Indicó que este año 2018, la población sí verá los resultados de su gestión, “estoy decidido a trabajar con más desempeño, ahora sí es mi año, porque yo estoy empezando desde enero el 2018, el presupuesto será invertido para toda la población”. Anunció que en este año primará el arreglo de calles del distrito, la seguridad ciudadana, el apoyo social y otras actividades, y para ellos dijo tendrá convenios con la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, “todo el presupuesto será invertido”, acotó.