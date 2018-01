La medida de lucha emprendida por servidores del hospital Amazónico de Yarinacocha tendría un trasfondo para evitar aplicar las recomendaciones de la Contraloría de la República concerniente al informe de auditoría de cumplimiento Nro.006-2017-2-0836 que autoriza a este órgano de control del Estado realizar una auditoría a las adquisiciones de bienes y servicios y calidad de gastos en la ejecución del presupuesto en el periodo que abarca desde el 2 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2016, refiere el director ejecutivo, Stalin Romero Jara. Asevera un supuesto Frente de Defensa de los Servidores del Hospital de Yarinacocha, que carece de reconcomiendo legal, ha articulado a los servidores de salud para exigir su cambio y denuncia presuntas carencias para la prestación de un óptimo servicio de salud.

“La resolución del informe de Contraloría General de la República identifica a 14 personas con responsabilidad administrativa que serán denunciadas penalmente, siendo proclive a penas efectivas; otros 24 trabajadores serán sancionadas administrativamente con la apertura de un proceso disciplinario”.

Estas conclusiones, sostiene Jara Romero ha motivado todo este tinglado, para evitar que salga a la luz malos manejos en los cargos de confianza en su momento, delitos que están ya tipificados por la Contraloría General de la República.

Este frente estaría utilizando a servidores de salud contratados bajo la modalidad de CAS, que por actos administrativos y fallas en el sistema nacional del Estado Peruano que no son responsabilidad del Hospital Amazónico de Yarinacocha, no pudieron cobrar sus sueldos, situación que ya está corregido. Indicó que esta organización no ha oficializado su constitución, menos ha pedido su reconocimiento a la jefatura, siendo entonces irregular.

Lo más reprochable en esta lucha, refiere Romero Jara es que han presentado ante las cámaras la falta de insumos, deterioro de ambientes y de camas en desmedro del paciente, hecho que habría sido preparado para desprestigiar a la actual administración ante los medios de comunicación y la población.

Este frente de defensa afirma estaría liderado por Luis Alberto Tejada y el médico Oscar Mendoza, quien próximamente estaría siendo retirado de una de las viviendas de las instalaciones del nosocomio, porque vive allí 25 años, sin pagar nada ni los servicios.

Este enfrentamiento suscitó la presencia del gobernador regional, Manuel Gambini a las instalaciones del hospital Amazónico, verificó las carencias y las relaciones alteradas entre la jefatura y los servidores.

Por lo tanto, Jara Romero dijo enfáticamente que todas las imágenes expuestas en la medida de lucha fueron armadas, aunque si reconoció que puede haber sobreuso de colchones pero de ninguna manera se puede atentar contra el paciente; por estas razones ha dispuesto la investigación para identificar a los responsables para abrir proceso administrativo y sancionador