Por presuntas irregularidades y vicios dados durante el proceso de ratifi cación y concurso de ascenso de la Universidad Nacional de Ucayali (UNU), la doctora Zenayda Estrada Tuesta, exige que dicho proceso se declare nulo, y se realice un nuevo concurso de manera transparente.

“Vengo a denunciar ante las autoridades competentes, el caso de arbitrariedad, ilegalidad y abuso de autoridad que se dio durante el proceso de ratificación y concurso de ascenso promovido por la UNU a fi nes del año pasado”, indicó.

La catedrática responsabilizo de las presuntas irregularidades a los integrantes de la Comisión Evaluadora de proceso, el cual está conformado por Carlos Panduro Carbajal, Edgar Díaz Zúñiga y Rolly Baldoceda Astete. Señaló que está en juego una plaza de docente principal en la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, en cuyo proceso no se respetó el reglamento, el estatuto de la UNU y ni la nueva ley universitaria.

VICIOS

Lamentó que una plaza de especialista forestal, con un perfi l de Ingeniero Forestal se concedió a un docente Agrónomo, “no se cumplió el reglamento, donde la condicional para que todo docente ascienda o se ratifi que, sea en la facultad donde fue nombrado, al margen del puntaje exigido”.

“En mi caso, la comisión evaluadora declaró apto a un ingeniero agrónomo que no tiene nada que ver con forestal, y tampoco en la plaza; hoy le concedieron el ascenso de asociado a principal, lo cual no es amparado con el reglamento; pero pese a todo la comisión lo ascendió”, dijo.

}Otro punto que detalló es que los postulantes a docente principal deben tener doctorado de modalidad presencial según el SUNEDU, pero el doctorado de su contendor no es presencial, sumado a que en la entrevista principal solo tuvo un jurado; sin embargo obtuvo el mayor puntaje. “Yo me pregunto, en qué momento voy a ascender con un jurado donde se muestra parcialización, y, hago de conocimiento que en la universidad estos docentes no están cumpliendo su función. Es un abuso, exceso y parcialización lo que ha sucedido”, dijo.

Señaló que está acudiendo a las instancias competentes para que vean este caso, además que solicitó la nulidad e impugnó el proceso en la UNU; pero sin embargo aún no le dan respuesta y la comisión elevó la resolución del proceso cuestionado.