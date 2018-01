Una joven madre contó que su bebé corre el riesgo de perder la vida si no es sometida a una operación debido a una cardiopatía congénita detectada cuando tenía cuatro meses de nacida.

Shirley Teresa Reátegui Rivera de 18 años, solicita ayuda para su bebé de seis meses, que nació con la enfermedad. Tiene que viajar con urgencia a la capital del país para ser operada, pero las condiciones económicas le impiden, por esta razón solicita ayuda de autoridades y empresarios.

Los médicos detectaron el mal cuando la pequeña Briana tenía apenas unos meses de nacida y comenzó a tener problemas respiratorios. Ella no puede llorar porque se agita y se corta la respiración, su salud cada día empeora por lo que es urgente la intervención quirúrgica. “El lado izquierdo del corazón de mi bebita no funciona correctamente. Es decir, no bombea la suficiente sangre oxigenada a los demás órganos de su cuerpo y que son vitales para que se mantenga con vida”, indicó la joven.

Shirley es madre soltera, así que ella se ocupa de la salud de su niña, y cuenta con el apoyo de sus padres, quienes le dan todo con lo poco que ganan. La niña

necesita leche, pañales y costosas medicinas que el SIS no cubre. Para cualquier ayuda pueden comunicarse al 975279011.