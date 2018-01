El consejero de la provincia Purús, Eber Portocarrero Tananta, elegido por la oposición para asumir como consejero delegado en el periodo 2018, elección que no fue reconocida durante la primera sesión extraordinaria de este año, indicó que no se aferra al cargo ni lucha para llegar hacia él, pero que al hacerlo desearía cambiar la alicaída imagen del Consejo Regional haciéndola más fiscalizadora.

Al consultarle sobre qué puntuación le pondría a la gestión concluida de Edith Quispe Sánchez y Luis Asturrizaga Román, ambos de la bancada del ‘Cacao’ a la que también él pertenece, y de la que dijo no cuenta con su respaldo, les puso 3 de nota en una numeración del 1 al 10, puesto que solo cumplieron un rol de acompañamiento a la gestión de Manuel Gambini.

Precisó que en el 2016 ocupó la dirección del Comité de Fiscalización, labor que la hizo a lado de Wilson Pinedo y William Quinto, conociendo lugares donde se construyen obras donde no todo lo que brilla es oro puesto que se detectó que presentan observaciones, deficiencias y hasta pedidos de adicionales, las mismas que constan en informes que realizaron y que algunos de sus homólogos desconocen.

“El trabajo está en el campo no se trata solo de venir sentarse en nuestras carpetas y esperar una fecha de fin de mes para cobrar. El que dirige es el que manda y comanda para que los soldados hagan su trabajo, sino hacer eso pues solo se dedicarán a estar pegados al ofi cialismo”, refirió.

Sobre su elección que no prosperó debido a la oposición de Quispe, dijo que dicha consejera se basó que solo votaron cinco consejeros, uno se abstuvo y dos no asistieron, adujo que en el Reglamento del Consejo Regional en su artículo N° 6 no especifica sobre el número de legisladores presentes que se requiere para elegir al delegado, sin embargo el consejero Javier Bonilla Pomachari, recalcó que se procedió a la votación dándose como resultado a un ganador con la diferencia de tres votos a favor.

“Ante el reglamento que evidencia vacíos, el secretario del consejo y los asesores legales lo interpretan a su manera, dándose a entender qué hay direccionamiento”. Agregó que insisten a que no ocupe al cargo puesto que es transparente y ante cosas a la cual llama ilegales, sale a denunciarlas”.

Portocarrero Tananta señaló que no debe seguirse permitiendo que gerentes, subgerentes y directores de la capital y provincias hagan lo que quieran y con pretender ocupar un cargo jerárquico elevado al que tiene la autoridad regional para también apañar dichas acciones.

“No se debe determinar con esa visión negativa, lo que se quiere es mejorar la gestión en su último año y que el gobierno entrante continúe la labor, no se retroceda e inicien procesos”.

Para la legisladora que aspira a repetir el plato una vez más, señaló “si la consejera Edith Quispe desea obtener el título de delegada debe aprender bastante porque no se trata solo de ir, sentarse y mensajear”.