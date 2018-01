Hace días viene circulando en redes un documento firmado supuestamente por Edmundo del Águila, secretario general nacional de Acción Popular, en donde se declara precandidata al gobierno regional de Ucayali por el partido de la ‘lampa’ a Melita Ruíz López, exalcaldesa de Coronel Portillo y mano derecha de Manuel Poblete, precandidato de Acción Popular al sillón regional.

La señora Ruíz declaró para Diario Ímpetu, una vez conocido el documento, lo siguiente “No soy precandidata. Quiero dejar en claro que esto es una mentira, es una farsa. Estos celulares se prestan para muchas cosas. Quiero aclarar que en ningún momento, jamás he pensado en ser cabeza de nada. Dentro del partido cuánto me han suplicado para ser la candidata a la alcaldía.

Podría haber aceptado; pero, yo tengo que cuidarme, mi salud no tiene precio. No por ello voy a dejar de apoyar a Manuel Poblete que fue mi teniente alcalde. Yo he vuelto al partido para apoyar a Manuel en esta campaña”. Sobre los motivos que pudieron haber generado dicha publicación señaló “De repente lo han hecho con el fin de que peleemos dentro de partido; pero, eso no lo van a conseguir. Melita Ruíz ya está acostumbrada a no hacer líos ni nada.

Si alguien me dice una pachotada yo no voy a contestar porque yo tengo bien entendido algo, el que se pica en política pierde y nosotros no estamos para perder estamos para ganar”. Trascendió que habría dos personas más interesadas en la precandidatura por Acción Popular al gobierno regional por lo que no se descarta que tengan que ver con la cuestionada publicación. Sobre el cargo que ocuparía Melita Ruíz de ganar las elecciones Manuel Poblete, declaró “No sé dónde Manuel me ubicará. En el lugar que me ubique ahí voy a estar, así hemos hablado. Yo no necesito tener un cargo para servir a mi pueblo. Sin tener cargos toda mi vida apoyo”.

El ataque no le sorprende a la exalcaldesa quien dijo “En política todo se da. Para mí esto resta importancia porque ya nosotros nos hemos comunicado con el secretario general nacional y con el secretario de organización que son Edmundo Del Águila y Alex Morales. Ellos ya han investigado. Se han sorprendido porque el secretario general vio que era su firma pero él dijo no haber firmado ningún papel, hicieron las averiguaciones y se dieron cuenta que era una farsa, una mentira.

Esa no es forma de hacer política”. Esta no es la primera vez que de habla mal o tendenciosamente de Melita Ruíz. Recordó “Yo la vez pasada he sufrido muchos insultos, muchas aberraciones sobre mi persona, maltratos terribles. Yo estoy bañada en aceite, me resbala todo lo que me puedan decir. Lo único que les ha faltado decirme es ‘marido’ y eso no me lo van a poder decir porque soy bien mujer, tengo bien puesto mi calzón”.

Por su parte, Manuel Poblete, precandidato por Acción Popular al gobierno regional también habló sobre el problema en el que se involucró a su mano derecha en esta campaña política 2018. Sobre esta tendenciosa publicación señaló “Estos son los primeros golpes bajos de esta campaña porque estamos avanzando” fi nalizó.